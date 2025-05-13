紐約正緩慢下沉「每年逾5毫米」 研究揭恐怖後果

紐約市98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。(記者曹馨元╱攝影)

國際期刊「自然城市 (Nature Cities)」近日發表一項研究指出，紐約市 98%的土地正在下沉；其中，包括拉瓜迪亞機場(LaGuardia Airport)在內的部分區域，每年沉降速率超過5毫米。長此以往，地層下陷將對城市基礎建設、洪水高風險區與房地產市場造成衝擊。

這項研究指出，紐約地層下陷主要由氣候變遷 、地下水資源過度開採，以及都市建設本身所帶來的重量等多重因素交互造成。雖然每年幾毫米的變化乍看之下似乎微不足道，但專家警告，即使是細微變化，長期下來也將導致淹水頻率上升、建築結構損壞，甚至淹水範圍擴大。

研究顯示，全美目前居住在地層下陷地區的人口中，超過四分之一來自紐約市，意味著全市約870萬人皆暴露於不同程度的風險中。而紐約市也因此與休士頓、芝加哥、洛杉磯等大城市一樣，被列為地層下陷威脅加劇的「高危區」；此外，全國已有超過2萬9000棟建築位於高風險或極高風險的沉降帶。

研究指出，地層下陷加上海平面上升所帶來的衝擊，並非危言聳聽，而是科學家所公認的現實威脅。當地面高度降低，將削弱城市原本抵禦海岸洪水的天然屏障。未來若遇風暴潮，海水將更容易倒灌內陸，導致更多社區與基礎設施，如地鐵 等，面臨高風險。

位於布碌崙與皇后區交界處的小型社區「地洞 (The Hole)」，長年以來飽受地勢低窪與基礎設施失修之苦；該區就因地面高度比周邊地區低約30呎，成為紐約市最容易淹水的地區之一。

雖然地層下陷難以完全阻止，但研究指出，人為因素導致的部分可以透過政策改變減緩，例如限制地下水抽取、加強基礎建設耐災能力等。研究者呼籲，關鍵在於「減緩與適應」並進，否則紐約天際線恐怕會逐年接近海平面。