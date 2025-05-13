我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這6種被「誤解」食物 營養師：有益腸道健康

彭博：美中貿易會談後 中國取消波音交付禁令

babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

世界新聞網╱即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
示意圖。（美聯社）
示意圖。（美聯社）

12日（周一）下午，一名16歲的女孩在布朗士一所學校附近遭槍擊身亡，Fox 5 New York報導，紐約警方周二表示已逮捕一名涉嫌謀殺的14歲男孩。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，「這是嬰兒殺嬰兒（These are babies killing babies）。」

紐約時報報導，蒂池在周一傍晚的新聞發布會上說，下午5點左右，學生們在離開校園的操場時發生打鬥，Evette Jeffrey是槍擊事件的意外受害者。市長亞當斯(Eric Adams)表示，「我們感受到了損失」。

官員表示，警員在接到911報案和槍擊偵測系統通知後抵達Morrisania社區的Home街和Tinton大道，發現Evette Jeffrey頭部中槍，她被送往林肯醫院（Lincoln Hospital），情況危急，後來Evette宣告不治。

槍擊事件發生在一棟擁有三所學校的建築物附近：Richard Izquierdo博士健康與科學特許學校(Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School)、布朗士拉丁高中(Bronx Latin)和布朗士職業與大學預備高中(Bronx Career and College Preparatory High School)。

蒂池表示，Evette在附近的另一所高中就讀，根據該建築監控拍攝的影片，一群孩子離開學校操場，在大樓旁的走道發生爭執並打鬥；這群人隨後朝 Union 大道走去，一名被打的男孩衝向攻擊者，有人將手槍遞給他，他隨後向人群開了三槍。

衝突發生時，沒有參與打架的 Evette 正騎著滑板車從學校操場沿著人行道往下走。她經過一名男生身邊，該男生試圖將她拉到磚牆後面躲避，槍聲響起時，她頭部中彈倒地，其他孩子則四散躲避。

「她現在應該在家裡，和家人一起吃晚餐，」蒂池說。去年布朗士的槍擊受害者人數比2018年增加了200%。

布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)表示，她在醫院見到Evette的母親，「媽媽悲痛欲絕，她接到了父母都不該接到的最糟糕的電話」。

當地居民表示，「這並不令人意外。」居民Amelia Victoria住在該建築旁的公寓大樓裡，她說看見大批孩子從槍擊現場跑開，但沒有聽到或看見其他事情。她表示，去年在同一所校園曾發生一起涉及學生的持刀襲擊事件，她將六歲的兒子送到曼哈頓東區的一所公立學校就讀，部分原因是為了避開附近的暴力事件。

槍擊 布朗士 亞當斯

上一則

紐瓦克機場航班平均延誤101分鐘 運輸部長怪拜登
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市爆5命案 暴力犯罪升溫

紐約市爆5命案 暴力犯罪升溫
場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密

場邊人語／紐約球迷 笑嗨解密
紐約新學年將新設7所公校 提供技職教育、誦讀障礙支援

紐約新學年將新設7所公校 提供技職教育、誦讀障礙支援
亞當斯據傳轉變立場 考慮放棄關閉雷克島監獄

亞當斯據傳轉變立場 考慮放棄關閉雷克島監獄

熱門新聞

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

2025-05-06 18:49
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

你有資格嗎？ 紐約820萬人將獲「通脹退稅」每家最多400元

2025-05-07 18:24
示意圖。(取自123RF)

女外帶曼哈頓韓餐廳沙拉 快吃完才發現整隻死老鼠

2025-05-12 19:54
Mary的頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。(受害者家屬提供)

掐頸、剃髮…2華裔少女在皇后區公園遭15人暴力圍毆

2025-05-07 02:30
作為2025年紐約州情咨文提案之一，霍楚去年底提出全州首個通膨退稅計畫。圖為霍楚5日訪問紐約州家庭。(取自州長辦公室)

紐約州通膨退稅約820萬人符資格 每家最高領400元

2025-05-08 02:30
新澤西州樞機主教杜賓。（美聯社）

新州樞機主教：投票時我偷看良14世 紐約樞機主教這麼說

2025-05-10 14:12

超人氣

更多 >
孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲

孫儷有女萬事足 女兒奪拉丁舞后冠 女神秒變小粉絲
「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機

「窮不到端午」3生肖迎財運 他將遇上良機
美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮

美中打破貿易僵局始於一場秘密會議 學者說「它」先退縮
川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場

川普出席沙國王室歡迎會 黃仁勳、蘇姿丰、馬斯克皆到場
郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女

郭富城岳母比他小4歲… 方媛曬母照 網讚：年輕必是大美女