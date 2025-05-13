babies殺babies…紐約16歲女生校外爆頭亡 14歲槍手被捕

示意圖。（美聯社）

12日（周一）下午，一名16歲的女孩在布朗士 一所學校附近遭槍擊 身亡，Fox 5 New York報導，紐約警方周二表示已逮捕一名涉嫌謀殺的14歲男孩。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，「這是嬰兒殺嬰兒（These are babies killing babies）。」

紐約時報報導，蒂池在周一傍晚的新聞發布會上說，下午5點左右，學生們在離開校園的操場時發生打鬥，Evette Jeffrey是槍擊事件的意外受害者。市長亞當斯 (Eric Adams)表示，「我們感受到了損失」。

官員表示，警員在接到911報案和槍擊偵測系統通知後抵達Morrisania社區的Home街和Tinton大道，發現Evette Jeffrey頭部中槍，她被送往林肯醫院（Lincoln Hospital），情況危急，後來Evette宣告不治。

槍擊事件發生在一棟擁有三所學校的建築物附近：Richard Izquierdo博士健康與科學特許學校(Dr. Richard Izquierdo Health and Science Charter School)、布朗士拉丁高中(Bronx Latin)和布朗士職業與大學預備高中(Bronx Career and College Preparatory High School)。

蒂池表示，Evette在附近的另一所高中就讀，根據該建築監控拍攝的影片，一群孩子離開學校操場，在大樓旁的走道發生爭執並打鬥；這群人隨後朝 Union 大道走去，一名被打的男孩衝向攻擊者，有人將手槍遞給他，他隨後向人群開了三槍。

衝突發生時，沒有參與打架的 Evette 正騎著滑板車從學校操場沿著人行道往下走。她經過一名男生身邊，該男生試圖將她拉到磚牆後面躲避，槍聲響起時，她頭部中彈倒地，其他孩子則四散躲避。

「她現在應該在家裡，和家人一起吃晚餐，」蒂池說。去年布朗士的槍擊受害者人數比2018年增加了200%。

布朗士區長吉布森(Vanessa Gibson)表示，她在醫院見到Evette的母親，「媽媽悲痛欲絕，她接到了父母都不該接到的最糟糕的電話」。

當地居民表示，「這並不令人意外。」居民Amelia Victoria住在該建築旁的公寓大樓裡，她說看見大批孩子從槍擊現場跑開，但沒有聽到或看見其他事情。她表示，去年在同一所校園曾發生一起涉及學生的持刀襲擊事件，她將六歲的兒子送到曼哈頓東區的一所公立學校就讀，部分原因是為了避開附近的暴力事件。