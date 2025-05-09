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紐約法拉盛公園遭暴打少女不敢出門 心理創傷恐留終身

記者高雲兒╱紐約即時報導
皇后區凱辛納走廊公園暴力襲擊案發生已逾一周，16歲華裔受害少女Mary(化名)雖已出院返家，身體傷勢逐漸穩定，然而情緒與行為依然反映出創傷未癒。(受害者家屬提供)
皇后區凱辛納走廊公園暴力襲擊案發生已逾一周，16歲華裔受害少女Mary(化名)雖已出院返家，身體傷勢逐漸穩定，然而情緒與行為依然反映出創傷未癒。(受害者家屬提供)

皇后區法拉盛凱辛納走廊公園暴力襲擊案發生已逾一周，16歲華裔受害少女Mary(化名)雖已出院返家，身體傷勢逐漸穩定，然而情緒與行為依然反映出創傷未癒。家屬形容女兒如今幾乎足不出戶，整日將自己關在房間裡，沉默寡言，不肯返校，與過去判若兩人。

「我哪裡都不敢離開她，去哪裡都跟著她。」Mary的母親在受訪時數度哽咽，她坦言，女兒如今的狀態讓家人既心疼又無力。「我不知道她什麼時候才能再踏出家門。」

回憶案發前，Mary原是個安靜乖巧、喜歡運動的女孩，熱愛打籃球，也會利用課餘做些兼職工讀。案發當日，她只是如往常般陪朋友Amy(化名)到公園打球，卻被引誘至公園一處偏僻樹林，成為暴力攻擊的對象。

根據家屬描述和案發影片，當時有十多名青少年持鐵棍圍毆Mary和Amy，施暴長達兩小時。Mary的頭部與四肢重傷，多次昏迷，更令人難以接受的是，衣物部分還遭掀起。之後球鞋和手機均遭搶。

「她現在晚上睡不著，也不說話。」母親說，事發後Mary拒絕與任何人交談，對外界充滿恐懼與排斥。「她只是陪朋友去打球，根本不認識那些人，卻被他們選中攻擊，這太荒謬了。」

目前警方已逮捕兩名涉案嫌犯，但仍有多人在逃。讓家屬更加憂慮的是，部分施暴者與Mary就讀同一所高中，極可能在校園中再次碰面。Mary母親憂心表示，一旦嫌犯獲保釋回校，女兒勢必再度面臨威脅，「我們不能確保她在學校的安全，只能考慮讓她轉學。」

然而，轉學並非易事。她進一步指出，眼下學期即將結束，轉學手續繁瑣，恐影響Mary的學分累計與升學規畫，「我們只能一邊觀察她的狀況，一邊與學校保持聯繫，尋求最合適的安排。」

除了學業與安全顧慮，Mary目前的心理狀況更讓家屬感到無助。他們已考慮聯繫心理輔導機構與社工單位，尋求居家訪視與心理支援，希望能協助她走出陰影。「身體的傷，一兩個月也許能好；但心理的傷，我怕是一輩子都會留下痕跡。」

這起事件也再次引發社區對公園治安的關注。據了解，凱辛納走廊公園治安問題已非首次被反映，當地居民多年來持續要求增設監視設備與強化巡邏，但至今未見明顯改善。「如果政府能早點重視，也許這件事根本不會發生。」Mary家屬表示，希望當局此次能正視問題，全面檢討並改善公園及周邊地區的安全管理。

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