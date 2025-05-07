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法官叫停川普行政令 紐約州重獲1.3億元聯邦教育援助金

記者許君達╱紐約即時報導
紐約州將重新獲得1億3400萬元教育資金。示意圖。(美聯社資料照)
紐約州將重新獲得1億3400萬元教育資金。示意圖。(美聯社資料照)

紐約南區聯邦法官拉莫斯(Edgardo Ramos)近日下達初步禁制令(preliminary injunction)，要求聯邦教育部(ED)不得阻止各州領取依據「美國救援計畫法案」(ARPA)而獲得的聯邦教育補助資金。這意味著，紐約州將重新獲得原計畫撥付的1億3400萬元教育資金。

為應對新冠疫情的長期影響，國會通過了「美國救援計畫法案」，該法案利用聯邦撥款資助各州三個教育補助項目，分別為「無家可歸兒童和青少年」(HCY)、「中小學緊急救援」(ESSER)和「非公立學校緊急援助」(EANS)。紐約州總共獲得1億3400萬元，主要用於學校基礎設施改建、採購書籍以及無障礙校車等。在川普上任前，教育部本已批准各州可領取這筆資金直到2026年3月。

川普政府教育部長麥克曼(Linda McMahon)3月28日簽署信函，要求該部門撤銷各州領取資金的資格，此舉招致由紐約州領銜、另外15州檢察長以及賓州州長參與的訴訟。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)在訴狀中主張，教育部任意且突然地切斷資金，將導致各州面臨巨大且出乎意料的預算缺口，最終損害的是基層教師和學生的利益。

訴訟要求法庭下達初步禁制令，阻止教育部的禁令，得到法官拉莫斯的批准，他簽署的禁制令在整個訴訟期間持續有效。禁制令要求作為被告方的教育部不得執行麥克曼在3月28日信函中的命令，並向教育部所有職員發出書面通知，說明該初步禁制令的內容並指示嚴格遵守，隨後在三日內向法院提交報告證明其已完成法庭的命令。

州檢察長詹樂霞領銜針對川普政府的法律戰再下一城，紐約州1億3400萬教育補助金得...
州檢察長詹樂霞領銜針對川普政府的法律戰再下一城，紐約州1億3400萬教育補助金得以恢復。(線上發布會截圖)

教育部 紐約州 川普

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