紐約兩華裔少女遭15人持鐵棍圍毆2小時 掐頸剃髮重傷送醫

皇后區凱辛納走廊公園，近日再次發生駭人暴力事件。兩名華裔少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時。(記者高雲兒／攝影)

曾於去年發生13歲亞裔 少女性侵案的皇后區 凱辛納走廊公園(Kissena Corridor Park)，近日再次發生駭人暴力事件。2日下午，兩名華裔 少女在放學後遭一群青少年引誘至公園內偏僻樹林，並在無法逃脫的情況下遭多人持鐵棒輪番毆打長達兩小時，造成嚴重身體與心理創傷。受害者家屬表示，警方目前僅逮捕兩人，但仍有十餘人在逃，懇請社區協助提供線索。

據受害者家屬轉述，當日下午約4時，16歲華裔女孩Mary(化名)和另一名14歲華裔女孩Amy(化名)在I. S. 237中學對面公園，即凱辛納走廊公園內打籃球時，一名陌生女子將她們引至公園樹林中，聲稱若不跟隨便會「在球場被打」。Mary起初警覺，但在Amy聲稱認識該女子的情況下勉強同行。沒想到剛進入林中，Mary便被從背後以鐵製棒球棍猛擊頭部，當場昏厥。隨後Mary和Amy兩人均遭圍毆，身體多處腫脹瘀青。

「他們是輪流用鐵棒打孩子，還有人用手掐脖子，把她壓在地上，整個過程像是在處刑，Mary多次被打到昏迷又被拉醒繼續打，連頭髮都被他們剃了一部分。」受害少女Mary的親屬哽咽地說，他們在事後得到作案視頻，過程讓他們十分心痛。

據稱，施暴人數達15人左右，多數疑為亞裔或華裔青少年，其中一名女性有明顯半邊手臂刺青，並曾與受害者的朋友相識。事發後，兩名少女身上財物包括手機、限量球鞋等被搶。警方到場後將傷者送醫，目前Amy因為傷勢嚴重，已轉院治療；Mary則頭部、內臟與四肢均有受傷，雖無生命危險，但心理創傷嚴重，至今難以開口談話。

警方已著手處理該案件，家屬對警方初步報告將案件定性為「搶劫」感到不滿，認為此案明顯帶有集體暴力、幫派式報復性質，「不是搶東西這麼簡單，是蓄意致人於死地的毆打。」家屬擔憂若未妥善處理，可能引發報復風險。

據悉，目前已有兩名涉案人員被捕，另有約13人仍未落網。部分行凶過程曾被在場者拍攝並上傳社群平台，家屬呼籲若有知情者或目擊者能提供錄影或線索，請聯絡警方或本報，協助將施暴者繩之以法。

對此，市議員黃敏儀發表聲明表示：「針對任何人的暴力行為都令人憎惡，尤其受害者是孩子。得知此事後，我的辦公室立即聯繫了第109分局了解情況，並將持續與皇后區地區檢察官辦公室跟進案件進展。我也計畫與受害者家屬會面表達支持，目前我已協助其中一位受害者家庭取得法律協助。」

黃敏儀補充，此案並非凱辛納走廊公園首次發生惡性事件。她表示，早前已與警方合作於園區周邊安裝ARGUS監控攝影機，未來亦將與市長辦公室聯繫，要求儘快更新公園內規畫中之照明步道建設進度。