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華人騙華人...以為買到新車其實有鬼 她被騙走2萬7000元

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)
周女士到亞總會求助，講述自己買車被騙的經過。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙華社又有一起買車變租車騙局浮出水面。受害者周女士成為華人車輛經紀劉丹尼(Danny Lew)的又一名受害者，被騙走超過2萬7000元。周女士5月5日到美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望能討回公道，也希望不再有人受騙上當。

本報曾報導一名中國留學生和一名布碌崙華男因為輕信華人經紀劉丹尼偽造的假合同，最後買車變租車，受騙上當的事件。類似的騙局再次發生在周女士身上。周女士說，她就是看了世界日報的報導後才知道上當的不止她一個人。

周女士介紹，她2014年認識了當時在車行打工的劉丹尼，隨後通過劉丹尼於2014年和2018年兩次購車，一切都還正常。去年4月，周女士想賣掉2018年買的舊車，換成雷克薩斯(Lexus)450e全新電動車，於是又聯繫了劉丹尼。劉丹尼將舊車開走，之後舊車折價2萬7000元，作為買新車的首付。扣除聯邦政府7000多元的補助，新車餘款大約為五萬多元。

劉丹尼將新車送到周女士家門口，整個買車過程周女士從沒有收到過任何買車合同，也沒簽過任何字，但因為相信劉丹尼，也沒有細想。周女士當時還登陸雷克薩斯車的貸款網站，開了自己的還款帳戶，並每月按時還貸，並一直認為自己買了一輛新車。

今年2月，周女士接到一位賓州朋友的電話，這位朋友說自己從劉丹尼處買的車被拖走了，發現自己花錢買的車變成租賃車，才知受騙上當。周女士趕緊聯繫雷克薩斯車貸款部門，被告知她的車的確是租賃的，租期三年，至2027年結束。她又登陸自己的還款帳戶仔細查看，發現帳戶明確顯示她的車是租賃的。周女士驚醒後，曾多次聯繫劉丹尼，對方一直否認，再後來連電話也不接了。

亞總會會長陳善莊表示，他們至今已接到五人投訴華人經紀劉丹尼實施詐騙，亞總會將協助周女士向轄管警局報案，他希望其他受害者也向亞總會報告，他們將情況彙總後將把證據上交布碌崙檢察官辦公室，希望能進行徹底的調查，將騙子繩之以法。

受害者可撥打亞總會電話(917)309-5603或(929)999-8800，亞總會地址為布碌崙貝瑞吉大道(Bay Ridge Ave)476號，辦公室週一到週五，上午11時至下午5時開放。

布碌崙 華人 貸款

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