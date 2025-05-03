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歐凱秀嗆霍曼「你敢抓我？」 卻遭挺巴者罵「騙子」

世界新聞網王若馨／即時報導
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民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在選區里民大會。(記者王若馨/攝影)
民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在選區里民大會。(記者王若馨/攝影)

民主黨籍紐約州聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)2日在選區里民大會中，回嗆「邊境沙皇」霍曼(Tom Homan)，但自己也遭到支持巴勒斯坦的抗議人士嗆聲。

影片來源：記者王若馨

霍曼曾抨擊歐凱秀團隊，指其教導無證客如何應對移民和海關執法局(ICE)盤查之舉，可能觸法；他要求司法部調查歐凱秀是否妨礙了ICE的行動，以及可能危及參與突襲的探員和無證客的安全。

「霍曼說他要把我提交給司法部，因為我使用我的言論自由權，來告知人們他們受到憲法保護。」歐凱秀說，「來找我啊，我看起來像會在乎嗎？」

不過當歐凱秀批評政府效率部精簡人事可能造成醫護短缺時，一名女子倏然從座位上站起來對她大罵：「我就是護士，妳正在造成加薩種族滅絕！」

與會民眾裡有部分人士對女子發出噓聲及吼叫，但女子仍持續罵了約一分半鐘：「妳真可恥！妳是個騙子！妳是戰犯！丟臉！我曾經支持過妳！」

歐凱秀在女子被強制帶出場後，對現場約500名與會民眾說：「我了解會有人意見跟我不同，但妳可以在進入問與答環節時再說。」

不過，雖然現場有不少民眾遞交了提問的紙條，主持人只挑選了幾個對歐凱秀來說容易回答的問題，例如「我們怎麼對付瘋狂的川普」。

歐凱秀 司法部 無證客 ICE 加薩

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