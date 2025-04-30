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惡整新球員「蒙眼綁架」 紐約雪城11高中生被令自首

記者張聲肇／即時報導
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紐約雪城西丘高中男子袋棍球隊。該校有11名高中生涉嫌以暴力綁架手法，惡整低年級新隊員，檢察官下令他們1日前自首，否則以綁架重罪偵辦。(美聯社)
紐約雪城西丘高中男子袋棍球隊。該校有11名高中生涉嫌以暴力綁架手法，惡整低年級新隊員，檢察官下令他們1日前自首，否則以綁架重罪偵辦。(美聯社)

紐約州雪城(Syracuse)11名高中生涉嫌以暴力綁架的手法，惡整低年級的袋棍球(lacrosse)隊員，檢察官下令他們1日之前自首，否則以綁架罪偵辦。

歐農達加郡(Onondaga)地區檢察官費茲派翠克(Bill Fitzpatrick)4月29日傍晚指出，西丘高中(Westhill High School)至少11名學生涉入這場「遠超過惡整手段」的行為，限期前自首可獲微罪處理，否則以綁架重罪法辦。

他說，目前鎖定的11人屬惡整集團，該集團邀請較年輕的球員觀賽，賽畢到麥當勞慶祝，然後把其中一人綁起來，雙眼蒙住，丟到後車廂裡。「這種玩法之愚劣、判斷力之差勁，我真不知以何字眼向社會大眾形容，絕對遠遠超出一般學校社團惡整新人的程度。」

他說，「綁架」集團的駕駛，會佯裝迷路，到偏遠地區停下車來，其他惡整幫成員從樹林跑出來，亮出一把刀，甚至看似槍枝的武器，「模擬綁架。」

檢方說，至少五名學生受害，有幾名設法「逃難」。一名逃不掉的受害人，雙手被綁，頭部被罩住，遭到恐嚇「自尋生路去吧。」還好，這名被害人最後還是活著回到家裡。費茲派翠克說，雖然肢體沒受傷，「心理的傷害，恐怕久久難去。」

他說，這可不是萬聖節惡作劇，「這是刑事犯罪行為，」若不是有警察碰巧路過，看到「有人拿槍對準頭部被袋子蒙著的小夥子」、出面遏止的話，可能會真的鬧出人命。

這些惡整手法被錄影起來，地方警察已找出11名直接間接參與整人的高中生，其中有些已年滿18歲。是不是都屬該校袋棍球隊隊員？檢察官說，「好像是，但我不知道。」只要他們48小時內向警方自首，可獲A級非法囚禁出庭的傳票，由家庭法院處理，不會留下判罪和犯罪紀錄，不自首就得面對重罪指控。

他勸家長別縱容，「別兩周後哭著找我說，『你控告我的寶貝兒子綁架』，沒錯，而且有錄影為證的案子，檢方穩贏。」

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