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企圖劫車並槍擊休班警後流竄紐約法拉盛 第2嫌落網

企圖劫車並槍擊休班警後流竄紐約法拉盛 第2嫌落網

記者尤昱程╱紐約即時報導
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兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)
兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)

一名25歲休班警員27日清晨在皇后區長島市遭兩名男子企圖劫車並中槍，其中一名嫌犯當天即遭逮捕，另一名嫌犯則於28日落網。兩人目前均被控二級謀殺未遂、搶劫及非法持有武器等重罪。

根據警方報告，案發於27日清晨約6時30分，受害警員剛離開一間脫衣舞俱樂部，駕駛一輛亮綠色BMW停靠在43大道與21街附近。監視器畫面顯示，一輛灰色日產(Nissan)轎車停在其後方，兩名嫌犯乘車尾隨，隨後其中一人下車接近BMW。雙方車輛曾短暫前行與倒退，過程中爆發衝突並開槍。

警員左腿中彈後急踩油門，駛上人行道逃離，行駛超過一哩至阿斯托利亞(Astoria)31路與21街交會處求助。受害人隨後被送往西奈山皇后區醫院(Mount Sinai Queens Hospital)，目前傷勢穩定，正持續康復。

警方表示，嫌犯案發後駕車逃逸，並在皇后區法拉盛活動。當天稍晚，一名嫌犯在33大道與友聯街(Union St.)一帶被警方攔查逮捕；另一名嫌犯則於翌日被捕。兩人分別為29歲的布朗(Denzel Brown)及26歲的丹克瓦(Marvin Dankwah)，各自有累積至少十次以上逮捕紀錄，涉及攻擊、搶劫、偽鈔等罪行。

警方資料顯示，布朗為登記在案的三級性犯罪者，2015年因性侵未滿15歲少女遭判刑七年，出獄後又涉及多起暴力案件，包括今年3月2日在曼哈頓125街與萊辛頓大道(Lexington Ave.)一帶涉嫌持械畫傷他人臉部，該案目前仍在調查中。

市長亞當斯(Eric Adams)29日受訪時表示，該案凸顯累犯問題對城市安全的威脅，並批評現行制度未有效防範重犯，「這些人已因重罪被捕近十次，卻仍能自由行動，最終釀成警員中槍事件，這是不可接受的訊息。」

此外，警方正在調查案發脫衣舞俱樂部是否有員工洩漏顧客穿戴昂貴飾品的資訊，使休班警員成為行搶目標。

截至目前，受害警員身分尚未公開，兩名嫌犯預計於29日晚間過堂，案件仍持續調查中。

兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)
兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)
兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)
兩名嫌犯於長島市劫車未遂，逃亡至法拉盛遭捕。(記者尤昱程╱攝影)

皇后區 長島市 亞當斯

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