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紐約市政廳地鐵站尖峰時期爆命案 疑因踩腳動刀殺人

紐約市政廳地鐵站命案 疑因踩腳爆衝突 西語裔刺死非裔

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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市政廳地鐵站發生致命刺殺案，警方封鎖部分區域進行調查，警探在現場採證並尋找目擊者。(記者劉梓祁╱攝影)
市政廳地鐵站發生致命刺殺案，警方封鎖部分區域進行調查，警探在現場採證並尋找目擊者。(記者劉梓祁╱攝影)

曼哈頓華埠旁的布碌崙(布魯克林)大橋—市政廳(Brooklyn Bridge–City Hall)地鐵站，於25日早間的通勤高峰時段發生致命刺殺案；一名38歲男子在乘坐南行5號線列車時與一名陌生男子發生衝突，列車到站之際被刺多刀，送醫後宣告不治。

根據(NYPD)市警消息，警方於上午8時30分接獲報案趕抵現場時，發現受害者倒臥月台，胸部多處刀傷，隨即由急救人員送往表維醫院(Bellevue Hospital)，但傷重不治。死者隨後被確認為約翰(Sheldon John)，居住地為布碌崙。嫌犯據信約30餘歲，行凶後逃離車站，截至25日下午仍在逃，警方正調閱監控追緝。

警方指出，兩名男子互不相識。上午10時15分許，站內南行月台邊緣仍可見疑似血跡；月台部分區域被封鎖調查，4號及5號列車改道不停，6號線南行列車亦臨時改走北行站台。

案件發生後，華埠五分局及第二地鐵警區的警員在場調查。知情人對本報表示，約翰是一名有超過60次前科的慣犯，其為非洲裔、疑有精神疾病史，而嫌犯為西語裔。

事發時，約翰乘坐開往布碌崙方向的5號線列車，途中與嫌犯因對方踩到其鞋子而爆口角，期間辱罵對方。根據初步調查，嫌犯隨即拔刀行凶，先在車廂內刺傷約翰。

列車抵達站點後，兩人一同下車。約翰試圖追趕嫌犯，卻再次遭刺。警方表示，嫌犯作案時身穿全黑衣物，行凶後沿月台逃離，此前在42街的大中央車站(Grand Central–42 St.)上車。

近期，市長亞當斯(Eric Adams)和大都會運輸署(MTA)主席利博(Janno Lieber) 屢次強調地鐵犯罪下降。截至上周日，地鐵重大犯罪較去年同期減少11%，惟重罪傷害案件增加9%，由168宗升至183宗。

今年2月起，聯邦交通部長達菲(Sean Duffy)則多次批評紐約地鐵治安「失控」，並威脅若未改善將扣留聯邦補助。然而，市警數據顯示，今年首季地鐵重大犯罪同比下降18%，七年來首次未出現凶殺案。市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)將降幅歸功於增派警員駐守車站與車廂。

紀錄顯示，約翰曾於今年2月6日在賓州車站(1 Penn Plaza)附近被捕，當時他因兜售地鐵車票遭拒，追打路人並在被捕過程中動手毆警。案發後，MTA 主席利博也前往現場。

地鐵站 布碌崙 華埠

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