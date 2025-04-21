獨／法拉盛華人家遭闖空門損失數萬 還被寄上百張全新信用卡

譚先生向本報展示在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。(記者鄭怡嫣╱攝影)

紐約皇后區法拉盛 一家華人 屋主近期在海外期間，遭竊賊闖空門入室盜竊，損失數萬元。該名屋主的郵箱之內，還總計收到上百張全新的信用卡，卡上全是不同的華人名字。屋主表示，當這些卡寄到後，盯梢的人員便會立刻前來竊取，懷疑是身分盜竊團伙所為。目前屋主已報警，警方也呼籲知情民眾提供線索。

家住在東法拉盛、160街的譚先生表示，他的朋友本月3日來到他家中「送點東西」，卻發現他的家中似有盜竊痕跡，當時他人在韓國，為此提前趕回紐約。回家後，他發現家中所有的鋼化玻璃門都被打碎，玻璃渣子一地，所有房間都被翻動過，「就連床底下也被翻了，(亂得)連落腳的地方都沒有」。

根據警方初步調查，竊賊的作案時間據信為4月1日或2日白天，嫌犯爬梯到二樓陽台，在打碎進入內室的玻璃門後，又敲碎了家中所有門的鋼化玻璃部分，再四處尋找財物。

根據譚先生，他損失現金及首飾2萬元，數張難以估計價值的字畫、名牌包、以及名牌腰帶等。家中的監控攝像頭被打破，而就連鄰居家中的監控攝像頭也同樣遭到破壞。

根據警方初步調查，嫌犯從二樓陽台打碎玻璃後進入內室。(譚先生提供)

譚先生家中遭入室盜竊，滿屋狼藉。(譚先生提供)

除入室盜竊案外，譚先生說，期間他還收到了各銀行寄來的全新的信用卡及借記卡，共計有上百張，均為不同的華人名字。此前，他的郵箱並未上鎖，這些附帶銀行卡的信在寄送到他家中後，便有人立刻自他的信箱中取走。

譚先生21日向本報展示了在同一天收到的八張卡片，均為藍色的美國銀行借記卡，每張卡上都有不同的名字，絕大部分都為華人。

譚先生表示，此前他也收到信，顯示有人利用他的身分，申請透過網路來進行語音通話的IP電話機以及個人信息讀取設備，讓他懷疑這些都是專業的身分盜竊團伙所為。目前，他已將部分銀行卡上交至警局。

譚先生表示，在2021年，他的個人身分也曾通過郵箱被盜竊，嫌犯在獲取了他的社安號、地址等個資後，以他的名義申請了各大銀行的信用卡並盜刷，一度使他的信用分數在翌年跌到400多分。他懷疑2021年的身分盜竊事件，也使得嫌犯開始以他的名義及他的住址作為平台，實施更多的身分盜竊，「但是我又不能換社安號，保護自己的身分」。

警方表示，上述兩案正在調查中，呼籲知情民眾提供線索，可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。