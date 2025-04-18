我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

愛穿中國製？白宮發言人衣服花邊被曝温州造

加快俄烏停戰 彭博：川普擬承認克里米亞屬於俄國

大紐約區華人教育基金會獎學金申請開跑 最高1萬元

記者馬璿／紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。申請截止日至6月1日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)
為助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。申請截止日至6月1日。(取自大紐約區華人教育基金會官網)

為幫助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。提供今年秋季將進入大學的12年級生四項、共21個名額的獎學金，金額從4000元至1萬元不等，申請截止日至6月1日，符合資格的學生皆可申請。

作為全美首個專為華裔學生而設的Dollars for Scholars基金會，大紐約區華人教育基金會自2004年成立以來已集結社區與企業，為超過200名優秀學生籌措就學經費。今年四項獎學金包括：11名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；四名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元，申請新移民獎學金的學生須在2020年1月1日後來美。所有獎學金支票將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。

申請條件包含身分須是全職學生，有GPA3.5或以上優秀成績證明、繳交一封由如雇主、老師、學生顧問等非家人的推薦信、一篇說明個人興趣、目標、願望、特殊狀況或正在克服困難的自傳。此外，主辦機構也希望申請者積極參與基金會並為幫助其他學生作出貢獻，顯示出在課餘或社區活動中的領導能力、曾贏得重要獎項等。

雲吞食品公司獎學金開放給全國學子申請，須提供W2納稅表或其他家長或法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。新移民申請者則須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷。獎學金將依照FAFSA SAI大學助學金相關文件(College Financial Aid Letter)予以考慮，若無相關文件的申請者則可附上報稅表。

有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢Instagram@dollarsforscholars；若無法在線申請，也可填寫書面表格。

華人 移民 稅表

上一則

市府報告：川普關稅或致紐約市7.1萬人失業 經濟跌至低谷
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約重申不論移民身分都可就醫…白卡經費若被刪 有對策

紐約重申不論移民身分都可就醫…白卡經費若被刪 有對策
林志玲紐約看秀狀態完美 和這位女神同框「極其漂亮」

林志玲紐約看秀狀態完美 和這位女神同框「極其漂亮」
全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下

全美哪個地方的人最愛吃披薩？紐約、芝加哥都被比下
周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

周末好去處／紐約復活節活動開跑 彩蛋尋寶遍布全市

熱門新聞

圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
王強2年前孤身走線到紐約，現在擁有穩定的生活、一個完整的家庭。示意圖，非新聞當事者。(路透)

走線客來美兩年 紐約娶妻生子、月薪最高逾1萬元

2025-04-16 19:49
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

2025-04-16 12:14
紐約市現金補助政策將在本月底恢復至疫情前的規定，申請者須在工作證明、就業培訓學習證明或殘疾證明中三選其一提交，否則將失去領取資格。(本報資料圖)

紐約市低收入現金補助 28日起須提交積極求職或無法工作證明

2025-04-18 07:47

超人氣

更多 >
「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應

「我買了一個300元蘋果派」專家：陷好市多效應
吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破

吳磊高分進北京電影學院 7年紀錄無人能破
不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事

不太運動也能長壽？新研究：多做這2件事
河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了

河南男子在足浴店被女技師摸下體 「上床」後損失大了
4生肖四月運勢尾聲翻紅 兔邂逅心儀對象、他迎財富豐收期

4生肖四月運勢尾聲翻紅 兔邂逅心儀對象、他迎財富豐收期