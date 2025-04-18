大紐約區華人教育基金會獎學金申請開跑 最高1萬元
為幫助華人學子獲得高等教育並減輕經濟壓力，大紐約區華人教育基金會(Greater NY Chinese Dollars for Scholars)將開放2025年度獎學金申請。提供今年秋季將進入大學的12年級生四項、共21個名額的獎學金，金額從4000元至1萬元不等，申請截止日至6月1日，符合資格的學生皆可申請。
作為全美首個專為華裔學生而設的Dollars for Scholars基金會，大紐約區華人教育基金會自2004年成立以來已集結社區與企業，為超過200名優秀學生籌措就學經費。今年四項獎學金包括：11名雲吞食品公司成就獎學金，每名學生四年共1萬元；四名家庭財務需求獎學金(Need-Based Scholarship)，每名四年共1萬元；四名優秀獎學金，每名四年共4000元；兩名新移民獎學金，每名四年共4000元，申請新移民獎學金的學生須在2020年1月1日後來美。所有獎學金支票將直接寄到得主就讀的大學，以補助學費。
申請條件包含身分須是全職學生，有GPA3.5或以上優秀成績證明、繳交一封由如雇主、老師、學生顧問等非家人的推薦信、一篇說明個人興趣、目標、願望、特殊狀況或正在克服困難的自傳。此外，主辦機構也希望申請者積極參與基金會並為幫助其他學生作出貢獻，顯示出在課餘或社區活動中的領導能力、曾贏得重要獎項等。
雲吞食品公司獎學金開放給全國學子申請，須提供W2納稅表或其他家長或法定監護人在美國的亞洲餐館業工作至少一年的證明。新移民申請者則須在自傳中說明語言、文化適應以外的特殊經歷。獎學金將依照FAFSA SAI大學助學金相關文件(College Financial Aid Letter)予以考慮，若無相關文件的申請者則可附上報稅表。
有意申請者，可登錄網站greaternychinese.dollarsforscholars.org，在「Students & Parents」頁面申請。若有任何問題，可發送電郵至[email protected]，或致電(929)335-3537、(631)320-8854，或查詢Instagram@dollarsforscholars；若無法在線申請，也可填寫書面表格。
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