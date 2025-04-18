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不罰款了？紐約廚餘回收轉向加強教育宣導 屢勸不改再罰

記者劉梓祁╱紐約即時報導
市府暫停廚餘回收罰單，轉向加強教育與宣導。(記者劉梓祁╱攝影)
市府暫停廚餘回收罰單，轉向加強教育與宣導。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約市自本月起強制推行廚餘及園藝廢棄物回收規定，要求所有食物殘渣、受汙染的紙類及庭院廢棄物，須與一般垃圾分開，放置於指定回收桶以利堆肥，但罰款措施引發部分爭議；對此，市府宣布政策轉向，今年內將暫停對大多數違反規定的建築開罰，並改以加強市民教育與宣導。

自去年10月起，紐約市全面實施強制性的路邊廚餘回收政策，隨後市清潔局(DSNY)自今年4月1日起開始執行罰款措施，對未妥善分類有機垃圾的建築處以罰款。環衛部門官員此前強調，透過罰款能有效提升市民參與廚餘回收的意願。

據統計，自執行罰款措施兩周以來，該部門已開出超過4000張罰單，且明顯提升了合規率。稍早前，當局還宣布，將於皇后區開設新的廚餘回收站，免費提供處理完成的堆肥予居民。

市長亞當斯(Eric Adams)辦公室發言人嘉西亞(Liz Garcia)強調，政策暫緩並不代表規定鬆綁，「廚餘回收在紐約仍屬強制，亞當斯本人每天都身體力行。」她指出，30戶以上的大樓若收到四次以上警告仍不改善，將維持罰款100元；原先罰則為小型建築每次25元起，大型住宅每次最高300元。

嘉西亞表示，市府將先加強宣導與教育，再對「屢勸不改」者開罰，「為提升參與度，我們會投入更多資源進行外展，之後才對最頑固的違規者處罰。」

不過，市議會環衛委員會主席、代表曼哈頓部分地區的議員艾布魯(Shaun Abreu)嚴詞抨擊市府決定，稱此舉再度削弱「零廢棄」目標。「市府先削減宣教經費，卻又聲稱資源足夠，顯然言行不一，」他說。

市清潔局數據顯示，上周共收集到380萬磅廚餘，且執法以來回收量持續增加。嘉西亞補充，原定的罰款機制將於2026年恢復。

依照原規定，住戶數在一至八戶之間的建築，首次違規將面臨25元罰款，再犯則為50元、第三次違規提高至100元。對於住戶數九戶以上的建築，首次違規的罰款從100元起始，第三次違規則可達300元。

此外，四戶以上的公寓或大樓業主及管理方，需在建物內設立明確標示的堆肥專用容器存放區。這些容器容量不得超過55加侖，且須有密蓋。

亞當斯 紐約市 皇后區

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