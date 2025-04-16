我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普政府錯誤遣返移民 白宮稱合法：若回美國會再遣返

Nvidia示警+鮑爾關稅評論 那指跌3% 道指挫700點

川普盟友斯特凡尼克考慮2026年選紐約州長 有望挑戰霍楚

記者范航瑜╱紐約即時報導
斯特凡尼克現為眾院共和黨會議主席，是黨內排名第四的領袖人物。(美聯社)
斯特凡尼克現為眾院共和黨會議主席，是黨內排名第四的領袖人物。(美聯社)

「紐約時報」16日引述三位消息人士報導，聯邦眾議員、川普盟友斯特凡尼克(Elise Stefanik)正在考慮於2026年競選紐約州長。共和黨內人士認為，霍楚選情不穩，斯特凡尼克作為黨內有望讓紐約州成為共和黨可攻下的戰場州。作為川普最親近的盟友之一，她的潛在參選引發黨內高度關注。多位共和黨人士認為，斯特凡尼克具全國知名度與強勁募款能力，有望讓向來偏藍的紐約州成為共和黨可攻下的戰場州。

消息人士透露，近來，華府與紐約州內多位共和黨人都在勸進斯特凡尼克挑戰民主黨籍現任州長霍楚(Kathy Hochul)，並認為霍楚民調低迷、選情不穩，斯特凡尼克有望讓紐約州成為共和黨可攻下的戰場州。她目前正積極評估參選可能性。

40歲的斯特凡尼克目前為六屆連任的聯邦眾議員，去年以62%得票率順利連任，代表紐約州最保守的北部選區。她原有望擔任川普政府的聯合國大使，惟川普擔憂她離職將危及共和黨在眾院的微弱優勢，於3月底要求她撤回人事安排。

15日晚，斯特凡尼克在紐約廣場飯店(Plaza Hotel)出席共和黨活動時發表演說，隨後受訪時對NY1表示，對外界將她視為州長潛在人選感到「榮幸」，但尚未決定是否參選。她說：「這是世代難逢的機會讓霍楚下台。奧伯尼(Albany)長期一黨專政，讓我們的州逐漸衰敗。」

消息人士指出，她也可能在川普政府中出任其他職位，或繼續保留目前在眾院的黨內領導地位。她的發言人對此暫未置評。

斯特凡尼克現為眾院共和黨會議主席，是黨內重要性排名第四的領袖人物，僅次於眾院議長、多數黨領袖、多數黨黨鞭。擁有哈佛大學政治學學位的她於2014年當選國會議員，時年30歲，是美國史上最年輕的女性眾議員。

她因在川普首次任期中力挺其政策與辯護立場而走紅，包括2019年為川普辯護烏克蘭通話醜聞，以及2020年共同提告挑戰搖擺州選舉結果。去年12月，斯特凡尼克在國會聽證會中嚴厲質詢哈佛、賓州大學與麻省理工學院校長校園反猶問題，導致哈佛與賓大校長相繼辭職，一舉提升了她的全國知名度。

共和黨 川普 紐約州

上一則

前紐約警官非法擔任中國代理人 被判入獄1年半
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐時：川普政府擬採懲罰措施 阻止DeepSeek購買美技術

紐時：川普政府擬採懲罰措施 阻止DeepSeek購買美技術
重罪公民送中美洲監獄？川普動念研究 學者批違法違憲

重罪公民送中美洲監獄？川普動念研究 學者批違法違憲
一洲焦點／川普親自指揮關稅戰、哈佛領軍爭治校自主

一洲焦點／川普親自指揮關稅戰、哈佛領軍爭治校自主
路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

路透：川普下令調查關鍵礦產進口 凸顯美依賴中國問題

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
圖為罹難者包括卡琳娜．葛洛夫父親麥可‧葛洛夫（Michael Groff，左一）醫生、卡琳娜．葛洛夫（Karenna Groff，左二）、她的母親塞尼（Joy Saini，右二）醫生及卡琳娜．葛洛夫的男友桑托羅（James Santoro，右一）。美聯社

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難

2025-04-14 11:47
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
17歲少年塞卡拉當日下班欲前往19歲女子家中時，遭兇手槍擊身亡。(取自臉書)

皇后區情殺案 華裔陸戰隊員槍殺17歲少年後自盡

2025-04-14 19:48
遭槍殺死者年僅17歲，正就讀於貝賽高中。(取自Facebook)

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

2025-04-14 02:29

超人氣

更多 >
不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎

不是趙麗穎… 林更新疑似同居「校花」女友 「與鳳行」CP夢碎
不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%

不只145% 白宮最新聲明：對中國關稅 最高245%
好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成

好市多降價銷售的這款商品 買回家可使房價增值達3成
美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App

美民眾大量下載 關稅戰帶火這款中國購物App
消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚

消費者趕在關稅上路前大買這樣商品…3月零售銷售勁揚