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紐約州檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

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「反川」檢察官涉偽造記錄騙房貸 詹樂霞家門外躲記者

世界新聞網李芊芊／即時報導
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紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透
紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）。路透

據紐約郵報（New York Post）報導，紐約州檢察長詹樂霞（Letitia James）16日在布碌崙（布魯克林，Brooklyn）格林堡（Fort Greene）的家門外躲避記者，並拒絕回答有關她的房貸詐騙醜聞的問題。

紐約郵報取得聯邦房屋金融局（FHFA）局長寫給司法部部長邦迪（Pam Bondi）和副總檢察長白朗奇（Todd Blanche）的一封信件，內容指出詹樂霞在擔任紐約州檢察官期間涉嫌「偽造紀錄」，在2023年聲稱她位於維吉尼亞州的一處房產為其「主要居所」以便申請房屋貸款

信中也聲稱，詹樂霞於2001年2月在布碌崙購買了一棟五戶住宅，但她在建築許可申請和按揭文件中「一直謊稱」只有四個單位。

FHFA局長在信中也附上數份文件，顯示詹樂霞在1983年和2000年分別置產，兩棟房產由她與其父親共同簽署，但記錄卻顯示詹樂霞與父親的關係為 「夫妻」。

局長以此在信中向邦迪和白朗奇表示：「詹樂霞女士在上述兩項房產上，似乎都偽造了記錄，以符合某些貸款要求，並獲得優惠的貸款條件。」

詹樂霞的行為可能構成刑事指控，包括電信詐騙、郵件詐騙、銀行詐騙和向金融機構提供虛假陳述等等。

詹樂霞與川普總統曾有多次公開高調的法律攻防，並曾在起訴川普時強調：「沒有人凌駕於法律之上。」

貸款 布碌崙 紐約州

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