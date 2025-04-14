我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關稅戰陰霾未散 連鎖速食哪些餐點會先漲？

「全女火箭」平安返回地球 凱蒂佩芮「吻地」慶祝

清晨傳十餘聲槍響…紐約亞裔男持刀對峙衝向警員 遭擊斃

記者尤昱程╱紐約即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
警方對該男子開槍後上前確認狀況。(取自Citizen)
警方對該男子開槍後上前確認狀況。(取自Citizen)

皇后區14日清晨發生一起警方開槍事件，一名持刀男子在阿斯托利亞(Astoria)街頭與員警對峙時遭擊斃，現場傳出十餘聲槍響，警方稱該男子拒絕放下武器並持刀衝向警員，導致執法人員開火自衛。

根據警方報告，114分局警員於當日早上約6時20分接獲三通911報案，民眾指出一名男子持刀行為怪異，在30大道與33街一帶徘徊，部分報案者表示擔心他會傷人。警員迅速趕抵現場，在31街與30大道交口發現該名男子，並於街道中央對峙。

市警總警司切爾(John Chell)表示，現場警員先後發射數次電擊槍試圖壓制男子，但未見成效。根據他的說法，雙方在56秒內進行對話，警員多次要求對方放下刀械，但男子未理會，並突然衝向警員。警員為保護自身與周邊民眾安全，被迫開槍。

男子中彈倒地後，警員立即在現場為其急救，隨後由急救人員送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，經搶救後於早上8時30分左右傷重不治。警方表示，案發現場遺留多枚彈殼，顯示當時曾開多槍，涉事警員也因耳鳴被送醫觀察。

根據警方說法，死者為一名61歲亞裔男子，曾有兩次與警方有關的精神健康紀錄。警方於現場回收其持有的14吋廚房刀，整起事件過程則被員警所配戴的隨身攝影機與附近商家監視器完整拍下。

切爾說，警方將調查為何電擊槍未能發揮作用，並強調市警「一貫致力於降低與精神壓力個體的衝突，但在武裝對峙中，往往不得不作出自衛行動」。

目前案件仍在調查中，相關畫面及證據已移交市警內部調查部門進行審查。

亞裔 皇后區

上一則

紐約州小型飛機墜毀6死 高學歷一家4口罹難
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

冬季滑雪更方便 達美航空新增三國內航線、其中兩條飛紐約

冬季滑雪更方便 達美航空新增三國內航線、其中兩條飛紐約
H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺

H-1B或遭打擊 恐造成紐約人才短缺
紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡

紐約皇后區3角關係釀雙死 華男行凶後飲彈自盡
紐約上州小飛機又失事 至少一死

紐約上州小飛機又失事 至少一死

熱門新聞

10日下午3時17分，一架觀光直升機在紐約曼哈頓下城段的哈德遜河(Hudson River)西側失事墜毀，共造成六人死亡，包括自西班牙來紐約旅行的一家五口人以及機長。(美聯社)

觀光直升機「空中斷裂」墜紐約哈德遜河 西門子總裁1家5口身亡

2025-04-10 20:43
一架直升機10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀。圖為一架直升機墜毀的一幕。路透

直升機墜毀於哈德遜河 西門子分公司總裁1家5口罹難

2025-04-10 20:26
一架直升機於10日下午在紐約哈德遜河失事墜毀，機上6人全數罹難。(路透)

西門子執行長一家5口遊紐約墜機亡 全家最後身影曝光

2025-04-10 22:42
華埠東百老匯地鐵站發生未遂強暴案，受害人的褲子在大庭廣眾之下被扒掉，圖中所示的嫌犯現仍在逃，警方呼籲知情民眾積極提供線索。(市警提供)

紐約地鐵站內發生未遂強暴 嫌犯當眾扒掉女生褲子試圖侵犯

2025-04-07 19:50
小王以為花了7萬元向經紀人購買一輛全新的寶馬，沒想到合同卻是假的。圖為示意圖，非涉事車輛。(美聯社)

買車變租車 紐約大學中國留學生被騙7萬 返美發現車被拖走

2025-04-13 22:40
皇后區一名就讀二年級的華裔女童Emily被多次霸凌，引發家長憤怒，在輔導老師事後介入後，涉事學生才寫下道歉信並被記錄行為處分。(記者高雲兒╱攝影)

華裔女童遭同學丟香蕉皮 教師冷處理：妳怕香蕉？

2025-04-11 19:47

超人氣

更多 >
媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲

媲美林青霞 女星不濫交染愛滋病 香消玉殞僅41歲
川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」

川普否認關稅豁免 點名各國別想逃「尤其是中國」
溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏

溫柔不是對誰都有：4星座只把好脾氣留給摯愛 巨蟹是代表、天秤會拿捏
曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕

曾任中國政府代理人 新州華人餐館老闆ICE報到遭逮捕
橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」

橋水創辦人：川普關稅可能使美面臨「比衰退更糟的事」