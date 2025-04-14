清晨傳十餘聲槍響…紐約亞裔男持刀對峙衝向警員 遭擊斃

警方對該男子開槍後上前確認狀況。(取自Citizen)

皇后區 14日清晨發生一起警方開槍事件，一名持刀男子在阿斯托利亞(Astoria)街頭與員警對峙時遭擊斃，現場傳出十餘聲槍響，警方稱該男子拒絕放下武器並持刀衝向警員，導致執法人員開火自衛。

根據警方報告，114分局警員於當日早上約6時20分接獲三通911報案，民眾指出一名男子持刀行為怪異，在30大道與33街一帶徘徊，部分報案者表示擔心他會傷人。警員迅速趕抵現場，在31街與30大道交口發現該名男子，並於街道中央對峙。

市警總警司切爾(John Chell)表示，現場警員先後發射數次電擊槍試圖壓制男子，但未見成效。根據他的說法，雙方在56秒內進行對話，警員多次要求對方放下刀械，但男子未理會，並突然衝向警員。警員為保護自身與周邊民眾安全，被迫開槍。

男子中彈倒地後，警員立即在現場為其急救，隨後由急救人員送往艾姆赫斯特醫院(Elmhurst Hospital)，經搶救後於早上8時30分左右傷重不治。警方表示，案發現場遺留多枚彈殼，顯示當時曾開多槍，涉事警員也因耳鳴被送醫觀察。

根據警方說法，死者為一名61歲亞裔 男子，曾有兩次與警方有關的精神健康紀錄。警方於現場回收其持有的14吋廚房刀，整起事件過程則被員警所配戴的隨身攝影機與附近商家監視器完整拍下。

切爾說，警方將調查為何電擊槍未能發揮作用，並強調市警「一貫致力於降低與精神壓力個體的衝突，但在武裝對峙中，往往不得不作出自衛行動」。

目前案件仍在調查中，相關畫面及證據已移交市警內部調查部門進行審查。