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遭控「中國代理人」孫雯案被調查 源自擅授親友褒揚狀

記者馬璿／紐約即時報導
遭控中國代理人的前紐約州政府華裔官員孫雯(Linda Sun，圖右)及其丈夫胡驍(Chris Hu，左)最初被懷疑，是她在職期間將未經授權取得的州長辦公室褒揚狀授予親友，引起州府注意。(路透)
遭控中國代理人的前紐約州政府華裔官員孫雯(Linda Sun，圖右)及其丈夫胡驍(Chris Hu，左)最初被懷疑，是她在職期間將未經授權取得的州長辦公室褒揚狀授予親友，引起州府注意。(路透)

根據Gothamist近日獲得的文件，遭控充當「中國代理人」的前紐約州政府華裔官員孫雯(Linda Sun)及其丈夫胡驍(Chris Hu)最初被當局懷疑，是因她在職期間將未經授權取得的州長辦公室褒揚狀授予親友，引起州府注意，並被州長霍楚(Kathy Hochul)移交聯邦當局處理。對此，孫雯代理律師謝弗(Jarrod Schaeffer)回應說，檢方胡亂蒐集證據，「中國代理人」的指控更是毫無根據。

根據州府督察長郎露希(Lucy Lang)於2023年2月發出的信件指出，孫雯在2023年的1月3日與9日任職州勞工廳副廳長期間，向州長辦公室的文書人員申請三份褒揚狀，贈予其父親、家族好友，以及前中國駐紐約總領事黃屏，並在公開場合頒發給黃屏；此事成為她被調查的導火索之一。

據調查，孫雯的申請未經正常程序登記，也未通報當時她所任職的州勞工廳。孫雯承認出席的公開活動與職務無關，除了未取得州長辦公室核准，也未告知勞工廳，她表示將該狀頒發給親友是為慶祝他們「兔年」生日。

調查還發現，孫雯起初否認自己離開州長辦公室後申請褒揚狀的行為，但在見到當局出示的申請日期後便改口認錯。事件爆發後孫雯便在當年3月1日遭州府解雇。郎露希在信中表示，孫雯知悉官方褒揚狀應由州長頒發，且通常僅用於特殊場合。她明知此類文件不得頒贈予個人，但仍申請並親自頒發。

針對外界詢問，霍楚則表示，其辦公室在發現異常後主動將案件移交聯邦當局處理。

2024年，聯邦檢察官對孫雯提出指控，稱她涉嫌在多個場合代表中國官員行事，為胡驍的龍蝦出口生意帶來上千萬元收入，其企業在中國也獲利數百萬元。後續公布的起訴書顯示，孫雯透過現金、家族成員與空殼公司名義，不只在胡驍位於皇后區法拉盛的葡萄酒店涉洗錢活動，還將大量不法資金用以購買珠寶、法拉利豪車，以及長島和檀香山總值數百萬元的房產。

除褒揚狀外，聯邦當局還指控孫雯曾阻撓州府官員與台灣官員會面，並讓中國官員秘密聆聽前州長葛謨(Andrew Cuomo)在疫情初期主持的私人會議。

孫雯辯護律師謝弗對此已提出駁回動議，指控聯邦檢方「胡亂搜索腐敗證據」，並指孫的「中國代理人」控罪「毫無根據、純屬虛構」。

霍楚 長島 法拉盛

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