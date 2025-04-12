紐約法拉盛3華男涉迫華女賣淫 遭起訴

三名華裔男子涉嫌在法拉盛一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易。圖為法拉盛賣春女子，示意圖，非文中當事人。（記者高雲兒╱攝影）

皇后區 地區檢察官凱茲（Melinda Katz）11日宣布，三名華裔男子涉嫌在法拉盛 一處民宅中強迫一名華人女子從事性交易，現已被檢方提起刑事訴訟 ，部分案件經大陪審團起訴；罪名包括性交易人口販運、促進賣淫、襲擊與非法持槍等多項重罪。若罪成，其中兩人將面臨最高25年監禁。

被告分別為30歲的孫旭程(Xu Cheng Sun，音譯，下同)、29歲的張景超(Jingchao Zhang)以及46歲的唐培龍(Peilong Tang)，三人均住在法拉盛。

根據檢方說法，受害女子於2024年11月從中國抵美，抵達甘迺迪國際機場後與其他女子一同被接走，送往一處不明地點，金飾與現金遭沒收。當她們拒絕交出更多財物時遭毆打。

此後，她被迫在布碌崙與皇后區數地從事賣淫，若拒絕服從則遭暴力對待；她曾聽見有人討論以8000元「轉賣」她，隨後護照也被奪走。

今年1月31日，一名臥底警員根據網上賣淫廣告來到法拉盛162街的一處民宅，由張景超開門接應，並由孫旭程帶至二樓挑選可供選擇的女子，每人收費120元；臥底進入臥室後通知警方展開行動，孫旭程當場跳窗逃逸，警方則在屋內查獲一把上膛的9毫米手槍，當日張景超即被捕。

本月8日，警方再度進行臥底行動，孫旭程與唐培龍被當場逮捕，兩人同樣涉嫌在該地點安排賣淫交易。

孫旭程目前被大陪審團起訴的罪名包括兩項性交易人口販運、二級與三級促進賣淫、二級與三級襲擊、四級促進賣淫，以及四級非法持有武器罪；若罪名成立，最高可判處25年監禁。

他已於10日出庭，法官下令還押，並定於5月1日再度出庭。

張景超則被控兩項性交易人口販運、二級與三級促進賣淫，以及二級非法持有武器罪；目前他因另一宗武器與賣淫案件已被羈押，預計於5月1日針對新增指控出庭，若罪名成立，亦可能面臨最高25年刑期。

唐培龍與孫旭程共同被控三級與四級促進賣淫罪，於8日遭刑事起訴，兩人預計於6月再次出庭；若罪名成立，唐培龍可能面臨2年4個月至7年不等的刑期。

凱茲表示：「這些被告如同將一名女子當作財產一般剝奪她的人身自由與尊嚴，強迫其賣淫。本辦公室人口販運局將持續致力於剷除這類令人厭惡的行為，並協助像這位勇敢站出來的受害者重拾自由與新生。」