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紐約市議員莊文怡提案設立「鐵路華工紀念日」

記者范航瑜╱紐約即時報導
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美國華人博物館館長李汝乾(Michael Lee，中)指出，在紐約，有60萬華人以此為家，從政界、體育到文化各領域都有傑出表現。(記者范航瑜╱攝影)
美國華人博物館館長李汝乾(Michael Lee，中)指出，在紐約，有60萬華人以此為家，從政界、體育到文化各領域都有傑出表現。(記者范航瑜╱攝影)

紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang)8日在市政廳前與多位議員、華裔社區人士集會宣布，將提案設立紐約市首個「鐵路華工紀念日」，定於每年5月10日，以表彰華人對美國鐵路建設的貢獻。

莊文怡表示，1869年5月10日，跨大陸鐵路正式建成，背後是無數工人艱辛勞動的成果，其中許多是華裔移民，但華人的付出並沒有被歷史正視。「當今社會移民議題日益兩極化，我們要提醒這座城市與國家，移民來到美國，是為了建設更美好的生活，亞裔是歷史不可忽視的一部分。」

美國華人博物館館長李汝乾(Michael Lee)指出，「在紐約，有60萬華人以此為家，從政界、體育到文化各領域都有傑出表現。」

他表示，華工的故事是美國歷史的重要基石，設立紀念日有助於提升對亞裔貢獻的認識。「紀念日不只是回顧歷史，更是致敬那份犧牲與堅持的價值觀。」

美東聯成公所主席梁漢本表示，當年參與鐵路建設的華工多來自廣東四邑地區，許多人以「賣豬仔」形式被帶至美國，在極端惡劣的環境下從事繁重勞動，飽受歧視與壓迫；他說：「正是這群被忽視的工人，用血汗鋪出太平洋鐵路的西段，為美國現代交通打下根基，是無聲的歷史英雄。」

梁漢本也指出，華人今日在美國能立足發展，不應忘記先民的犧牲與貢獻；他提到，中華公所至今仍保有多個公立墓地，專門埋葬無親無故的僑胞，公所每年清明節也會組織祭拜。

除了設立紀念日，相關教育推動亦在紐約州進行，州參議員劉醇逸與州眾議員李榮恩(Grace Lee)皆已提出提案，要求在紐約州公立學校納入亞太裔(AANHPI)歷史課程；州長霍楚(Kathy Hochul)亦於兩年前簽署立法，將農曆新年定為公校假日，今年為該法首次實施。

該提案(T2025-3318)由莊文怡、霍登(Robert Holden)、黃敏儀(Sandra Ung)與元在熙(Julie Won)等人共同提出，市議員納西斯(Mercedes Narcisse)與迪諾維茨(Eric Dinowitz)也參與了當日的集會。

紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang，前排右六)8日在市政廳與多位議員共同...
紐約市議員莊文怡(Susan Zhuang，前排右六)8日在市政廳與多位議員共同宣布，將提案設立紐約市首個「鐵路華工紀念日」，定於每年5月10日，以表彰華人對美國鐵路建設的貢獻。(記者范航瑜╱攝影)

華人 移民 亞裔

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