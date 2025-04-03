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亞當斯宣布退出民主黨初選 以獨立身分爭取連任

亞當斯宣布退出民主黨初選 以獨立身分爭取連任

記者曹馨元╱紐約即時報導
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3日早間，紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，自己將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分爭取連任。(圖片截自亞當斯X帳號)
3日早間，紐約市長亞當斯(Eric Adams)宣布，自己將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分爭取連任。(圖片截自亞當斯X帳號)

紐約市亞當斯(Eric Adams)3日早上宣布，自己將不再參與市長選舉的民主黨初選，而是以獨立身分爭取連任；儘管針對亞當斯的貪腐指控剛於前日獲永久撤銷，他仍表示，因案件拖沓時間過長，已經使他在黨內初選中處於下風。

亞當斯透過在個人X帳號上發布的一則視頻表示，由於針對他的「虛假案件」經過太久的拖延才被撤銷，使他無法在這些指控的陰影下順利展開黨內初選的競選工作；因此，他決定退出民主黨初選，直接以獨立候選人身分參與選舉。

「我不是一個棄權者，我是一個紐約人」。亞當斯在視頻中表示，他一直將紐約市民的利益放在一切政治與黨派之前；「我堅信，真正獨立的領導人，不是遭極左派或極右派影響的領導人，而是那些扎根於多數紐約人所處的、中間派價值的領導人，才能更好地為這個城市服務。」

在與Politico的獨家採訪中，亞當斯也表示，他將「展開真正的獨立競選」，依靠曼哈頓以外的 「堅實人民基礎」，並將重點仍放在四年前助他獲勝的少數族裔。

因針對亞當斯的貪腐案由川普領導的司法部動議撤銷，而亞當斯此前又在有關移民等議題的政治立場上偏向維護川普的保守態度，也曾有消息傳出他將轉投共和黨。如今，亞當斯必須在5月27日前提交3750個聯署簽名，以獲得11月大選中的一席之地。

亞當斯 紐約市 民主黨

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