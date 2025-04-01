紐約長島貓咪收容所大火 屋主為救貓犧牲

阿瑟諾特在他建立的「快樂貓咪之家」收留了將近300隻貓。(美聯社資料照)

哥倫比亞廣播公司新聞(CBS)報導，紐約長島 一家有數十年歷史的貓咪收容所周一上午7時15分左右發生火災，屋主阿瑟諾特(Chris Arsenault)與數十隻貓葬身火海。

阿瑟諾特是當地名人，他在位於梅德福德(Medford)的自家土地上建造了大型的貓咪收容所，名為「快樂貓咪之家」(Happy Cat Sanctuary)；一名志工說，阿瑟諾特不斷衝回火場，為了盡可能救出更多貓咪而犧牲。

「他當時試圖撲滅大火，並不斷進出房屋救貓，但最後一次進去後，他再也沒有走出來。」當地志工傑格爾(Lisa Jaeger)說：「他一定會想辦法救貓咪，直到嚥下最後一口氣，他就是這樣的人。」

據聞收容所內飼養了約300隻貓；火災現場有200多隻貓獲救。

阿瑟諾特的兒子20年前在一場摩托車事故中喪生，在那之後，阿瑟諾特建立了這個貓咪收容所。

在火災消息傳出後，一些動物救助者前往現場幫忙，以及緬懷阿瑟諾特。

「他總是善待貓咪。這些貓都是沒人想要的，有些是被遺棄的，有些是流浪貓。」動物救援人員賈迪尼(Mia Giardini)說。

來自冷泉港的帕夫拉基斯(Ellen Pavlakis)說：「貓咪們很健康，牠們吃得很好，被照顧得很好。他心地很善良，這真是太悲慘了。」

有鄰居稱，火災發生時他們聽到了類似丙烷罐爆炸的聲音，但調查人員表示尚未確定起火原因。

布魯克海文鎮(Brookhaven)表示，該鎮先前已調查並裁定數起針對該房產和業主的違法行為。由於貓咪收容所不受一些鄰居歡迎，阿瑟諾特最近宣布將搬遷到紐約北部。

布魯克海文鎮的一名律師告訴CBS，在過去幾個月裡，阿瑟諾特已將60至80隻貓安置到新的收容所，他很期待搬到新地點，並已依照法規改裝建築空間。

影片來源：YouTube@CBS New York