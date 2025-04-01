聯合健保CEO兇嫌孟喬內 司法部長指示求處死刑
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司法部長邦迪（Pam Bondi）1日表示，她已指示聯邦檢察官對涉嫌槍殺聯合健保公司執行長湯普森（Brian Thompson）的男子孟喬內（Luigi Mangione）求處死刑。
這起謀殺案發生於去年12月4日，26歲的孟喬內涉嫌在紐約市一家高級酒店外槍殺湯普森，這起謀殺案震驚商界，同時也激起了健康保險批評者的反彈。
孟喬內分別面臨聯邦和州政府的謀殺指控，聯邦對他的控罪包括使用槍械犯下謀殺，最高可判處死刑；對他的州級控罪最高罰則為終身監禁。
檢察官表示，這兩起案件將同時辦理，原先預計州級案件會先行審理，但目前尚不清楚在邦迪宣布尋求死刑後，是否會改變案件審理的順序。
邦迪在聲明中表示：「孟喬內謀殺了一名兩個小孩的父親、無辜的湯普森，這是一起預謀的冷血暗殺行動，讓美國陷入震驚。經過慎重考慮後，我已指示聯邦檢察官在此案求處死刑，作為貫徹川普總統打擊暴力犯罪和讓美國再次安全的目標。」
影片來源：YouTube@LiveNOW from Fox
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