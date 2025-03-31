安全認證造假 華人電單車製造商挨告

華人企業Fly E-Bike因涉嫌偽造安全認證標誌，而遭認證機構UL提告。圖為Fly公司官網。(網頁截圖)

美國鋰電池安全認證機構UL日前在紐約東區聯邦法院，向電單車品牌Fly E-Bike及與其相關的多家公司，稱他們向消費者虛假宣傳自己品牌經過了UL認證；據了解，Fly E-Bike為由外賣郎出身的福州籍移民歐舟(音譯，Zhou Ou)創辦，總部位於法拉盛，該公司從中國進口廉價電單車組件或整車，並以低廉的價格出售給紐約的外賣從業者。

根據法庭文件，原告UL認證機構指控Fly公司在未經授權的情況下使用他們的認證標誌，經多次交涉後，仍拒絕改正。原告方認為，被告的行為不僅構成了侵權、欺騙消費者，還涉嫌違反了紐約市 的鋰電池管理法律。

根據紐約市2023年的立法，所有電單車和鋰電池產品均必須通過UL提供的認證，並張貼認證標記，方可上市銷售。此立法是在紐約市疫情之後出現大量鋰電池引發的火災並導致多人傷亡的背景下完成的，作為新鮮事物，美國此前並未對電單車施加嚴格的監管，導致亂象頻發、給公共安全帶來隱患，而UL機構提供的認證標準是目前唯一受到紐約市認可的，因此這意味著，任何未經UL認證的產品均屬違法。

原告方UL提供的證據顯示，在紐約市的立法通過後，Fly公司便開始將虛假的認證標誌貼在其產品上。在UL致信對方進行交涉時，Fly公司回覆稱「抱歉」，但繼續使用虛假標誌。2023年年底，UL的調查員在Fly的線下店面中再次發現了偽造的認證標誌，經再次交涉，Fly方面繼續無視警告。

根據交通倡導新聞平台StreetsBlog的報導，Fly公司創始人歐舟2011年從福州來到紐約，曾以送外賣為業，後獨立創辦Fly品牌，並在包括皇后區和布碌崙(布魯克林)等地廣開線下銷售網點，經營從中國進口的廉價電單車、滑板車等產品。疫情過後，Fly抓住外賣行業迎來爆發的機遇迅速發展，成功進入納斯達克。根據財報，Fly在2022至2023財年盈利3200萬元，銷售網路擴展到了洛杉磯和多倫多等地。

不過，StreetsBlog調查發現，Fly公司曾多次因合規性問題接受處罰。根據市消費者和勞工保護局的紀錄，從2023至2024年間，Fly因銷售未經認證的電池設備收到64張傳票、因銷售非法請便機車而收到22張傳票。市消防局(FDNY)則披露，Fly公司在2023年共有116家旗下店舖違反消防法規。