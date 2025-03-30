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出手闊綽又賄絡 長島華裔針灸師健保欺詐罰4000萬

記者許君達╱紐約即時報導
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)
長島華裔針灸師劉君怡被控以虛假治療紀錄騙取包括「紅藍卡」福利在內的保險報銷數千萬元，近日認罪，並認罰近4000萬元。(美聯社)

一名住在長島大頸(Great Neck)的華裔針灸師近日在紐約南區聯邦法庭承認犯有一項共謀健保欺詐罪(conspiracy to commit health care fraud)，並同意支付賠償金和罰款共計近4000萬元以換取輕判。

根據紐約南區聯邦檢察官辦公室公布的案情，現年70歲的被告劉君怡(JUNYI LIU，音譯，又名Jenny)擁有紐約州針灸師牌照，她被控與同夥共謀向紅藍卡(Medicare)福利部門和商業保險公司提交虛假治療紀錄，獲取了數千萬元欺詐所得。

劉君怡在曼哈頓、皇后區和布碌崙(布魯克林)等地經營多間針灸診所。起訴書顯示，她從2018年至2021年間，她與多名持證針灸師和理療師一道，偽造醫療文件，謊稱為保險受益人提供了服務並向保險機構騙取報銷款。為吸引更多患者，劉君怡等人以現金回扣的方式，引誘部分患者提供他們的保險信息並接受大量根本不是必需的醫療服務，以騙取保險金，有時甚至直接炮製虛假的治療紀錄騙保。

根據起訴書，劉君怡出手闊綽，發出的現金回扣有時達到上萬元。被利用的患者在部分情況下，會前往診所簽到並接受大量過度治療，有時則根本不接受服務，簽完到就走。除為患者提供回扣外，劉君怡等人還賄賂保險機構的理賠人員，送他們現金或昂貴的葡萄酒，以換取他們「高抬貴手」。

此外，劉君怡還在新冠疫情期間提交虛假證明，向紐約州勞工廳騙取失業救濟金。然而經調查，劉君怡本人在疫情期間一直在辦公，經營她的「騙保」業務，另一名詐領救濟金的劉君怡親屬，則在紐約疫情最嚴重的時期躲在中國，不符合救濟資格。

劉君怡3月27日認罪，最高可判處十年監禁。劉君怡在與檢方達成的認罪協議中，同意向保險機構支付賠償金2385萬5425元，賠償紐約州勞工廳4萬75元，此外，她還接受執法部門沒收1536萬8171元。賠償和罰款金額總計3926萬3671元。

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