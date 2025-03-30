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紐約花旗球場周邊建案 劉醇逸將提案變更停車場用途

記者尤昱程╱紐約即時報導
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科恩(前排左二起)、劉醇逸與硬石國際主席Jim Allen等人30日共同出席記者會，簽署具法律約束力協議，支持興建橫跨法拉盛溪的Skypark橋梁。該計畫將視大都會公園(Metropolitan Park)項目是否獲得州賭場執照而定。(記者尤昱程╱攝影)
科恩(前排左二起)、劉醇逸與硬石國際主席Jim Allen等人30日共同出席記者會，簽署具法律約束力協議，支持興建橫跨法拉盛溪的Skypark橋梁。該計畫將視大都會公園(Metropolitan Park)項目是否獲得州賭場執照而定。(記者尤昱程╱攝影)

紐約州州參議員劉醇逸30日表示，將於下周在州參議會正式提案，開放目前為法定公園用地的大都會球場停車場，使其可納入「大都會公園」(Metropolitan Park)開發計畫，據以向州博弈委員會(New York State Gaming Commission)申請賭場執照。

此外，劉醇逸同日與大都會老闆科恩(Steve Cohen)及硬石國際(Hard Rock International)宣布推動「Flushing Skypark」空中橋計畫，並簽署具法律約束力的協議，若Skypark未能建成，開發方須支付總額1億元、分十年撥付，用於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的基礎建設改善。

該項目將由非營利組織Waterfront Alliance監督執行。

Skypark計畫仿效曼哈頓高線公園(High Line)，設計為跨越法拉盛溪(Flushing Creek)的步道與自行車橋，沿線設置社區活動與休憩空間。

劉醇逸表示，該設施將成為串聯兩地的重要公共資源，為社區發展帶來更多機會。

對於外界關注賭場對社區的潛在影響，劉醇逸表示，仍會警覺賭博成癮問題，並與州成癮服務與支持辦公室(OASAS)合作監管。

他強調，此舉是回應「多數選民與社區委員會的支持」，並表示對法案順利推動「有信心」。

他也補充，已與曾公開反對該案的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)私下討論過，雙方立場雖不同，但均基於選區民意，彼此尊重。

記者會場外民眾表達反對意見。(記者尤昱程╱攝影)
記者會場外民眾表達反對意見。(記者尤昱程╱攝影)
州參議員劉醇逸(右)與大都會老闆科恩(中)於法拉盛簽署協議，承諾推動Flushi...
州參議員劉醇逸(右)與大都會老闆科恩(中)於法拉盛簽署協議，承諾推動Flushing Skypark計畫。若計畫未能落實，開發方須支付1億元用於改善法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)。(記者尤昱程╱攝影)

大都會 法拉盛 參議員

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