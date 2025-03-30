紐約花旗球場周邊建案 劉醇逸將提案變更停車場用途
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紐約州州參議員劉醇逸30日表示，將於下周在州參議會正式提案，開放目前為法定公園用地的大都會球場停車場，使其可納入「大都會公園」(Metropolitan Park)開發計畫，據以向州博弈委員會(New York State Gaming Commission)申請賭場執照。
此外，劉醇逸同日與大都會老闆科恩(Steve Cohen)及硬石國際(Hard Rock International)宣布推動「Flushing Skypark」空中橋計畫，並簽署具法律約束力的協議，若Skypark未能建成，開發方須支付總額1億元、分十年撥付，用於法拉盛草原可樂娜公園(Flushing Meadows Corona Park)的基礎建設改善。
該項目將由非營利組織Waterfront Alliance監督執行。
Skypark計畫仿效曼哈頓高線公園(High Line)，設計為跨越法拉盛溪(Flushing Creek)的步道與自行車橋，沿線設置社區活動與休憩空間。
劉醇逸表示，該設施將成為串聯兩地的重要公共資源，為社區發展帶來更多機會。
對於外界關注賭場對社區的潛在影響，劉醇逸表示，仍會警覺賭博成癮問題，並與州成癮服務與支持辦公室(OASAS)合作監管。
他強調，此舉是回應「多數選民與社區委員會的支持」，並表示對法案順利推動「有信心」。
他也補充，已與曾公開反對該案的州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)私下討論過，雙方立場雖不同，但均基於選區民意，彼此尊重。
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