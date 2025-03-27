紐約市長參選人發表「前線議程」 對抗川普資金削減

正在參選市長的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日在川普國際酒店(Trump International Hotel)前發表「前線議程」(The Frontline Agenda)，闡述了他若當選市長後有關對抗川普(Donald Trump)政府的計畫。(記者范航瑜╱攝影)

正在參選市長的州參議員米維(Zellnor Myrie)27日在川普 國際酒店(Trump International Hotel)前發表「前線議程」(The Frontline Agenda)，闡述了他若當選市長後有關對抗川普(Donald Trump)政府的計畫。其中包括扣留聯邦稅款，以回應川普政府削減紐約市 聯邦資金的行動。

米維表示，向川普與馬斯克(Elon Musk)妥協無法換來任何好處，順從只會讓紐約市陷入更大危機。「紐約市必須展現紐約人的骨氣，」米維說道。「若我當上市長，紐約市將拒絕任何非法的聯邦政策勒索。總統不是國王，紐約人更不是他的臣民。」

律師出身的米維主張利用憲法第十修正案阻止聯邦政府削減紐約資金，並成立「前線保護部隊」，由50名新聘市府律師組成，負責對抗川普政府政策。

米維表示如果聯邦政府無視法院裁決，執意削減資金，他將動用「終極選項」(nuclear option)：紐約市將扣留州市府員工繳納的聯邦稅款，並上街抗議。

米維團隊並未提供聘請律師的具體費用或資金來源，僅表示將從市預算中調配。但根據就業網站Glassdoor，市府律師的平均薪資為12萬1000元，聘請50人每年約需600萬元。

除財政對策外，米維還在「議程」中承諾興建並保護100萬戶住房，提供全民免費課後輔導，以遏制人口外移、擴大稅基。他也表示將支持庇護城市政策，強調保障移民、醫療與社會福利，禁止移民與海關執法局(ICE)進入學校、醫院及宗教場所。

現年38歲的米維以支持進步派議題聞名，為十名競逐民主黨提名的候選人之一，但霍南諮詢集團(Honan Strategy Group)日前發布的民調顯示，他的支持率僅2%，與同為州參議員的拉莫斯(Jessica Ramos)一同墊底。