曼哈頓三郵局員工試圖囚禁性侵醉酒同事 華人涉案被起訴
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曼哈頓地區檢察官白艾榮(Alvin Bragg)26日宣布起訴中城一間郵局的三名員工，其中包括一名華裔。他們被控在郵政車上試圖囚禁和性侵一名酒後失去意識的女性同事。
根據起訴書，受害人與三名被告同在曼哈頓東14街郵局工作。2023年6月8日下班後，受害人在郵局參加了一場為朋友舉辦的生日慶祝活動，並因過量飲酒而醉倒在郵局內。被告人丹尼爾·讓(Daniel Jean)發現後，不但沒有上前幫助同事，反而趁火打劫。丹尼爾通過打耳光和捏臀部等方式確認受害人失去了意識後，便將她拖出郵局，帶到後院一輛郵政車的貨艙內。
受害人在恢復意識後，發現丹尼爾正在試圖強暴她，隨即報警。警方在接報後趕到現場時，首先發現華裔被告人愛德華·周(Edward Chou)與另一名同事阿卡拉(Kirt Acala)坐在涉事郵政車的前排駕駛座上望風。兩人起初不承認車內有犯罪行為發生且拒絕打開車後貨艙。不過，在交涉的過程中，警察聽到貨艙內有撞擊聲和呼救的聲音，於是識破了兩人的謊言。根據當值警員的執法紀錄，在貨艙打開後，主犯丹尼爾從車內走出來時，褲子上的拉鏈尚未拉好。而警方在進入貨艙解救被害人時，發現她衣冠不整，褲子已經被扒掉。
三名被告各自被控一項二級綁架罪(Kidnapping)和一項二級帶有性動機的重罪綁架罪(Kidnapping in the Second Degree as a Sexually Motivated Felony)，主犯丹尼爾另外被控一項一級強姦未遂(Attempted Rape)、一項一級性虐待(Sexual Abuse)、一項一級性虐待未遂(Attempted Sexual Abuse)和一項強行觸摸罪(Forcible Touching)。
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