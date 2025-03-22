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紐約皇后區非裔議員挺葛謨選市長 亞當斯未被列名

記者范航瑜／紐約即時報導
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前紐約州長葛謨目前在紐約市長選舉民調中領先，並在競選初期兩周內籌得經費超過150萬元，成為民主黨初選的最熱門人選。(美聯社)
前紐約州長葛謨目前在紐約市長選舉民調中領先，並在競選初期兩周內籌得經費超過150萬元，成為民主黨初選的最熱門人選。(美聯社)

紐約皇后區的八名非洲裔州、市議員22日公開表態，力挺紐約州前州長葛謨(Andrew Cuomo)出馬競選紐約市市長，並將其列為民主黨初選首選。市議長歐德思(Adrienne Adams)居第二，尋求連任的現任市長亞當斯(Eric Adams)則未被列名。

這些議員多來自或鄰近歐德思的勢力範圍—皇后區東南部。他們上周末面試了八名市長參選人，最終決定支持葛謨。

州參議員桑德斯(James Sanders)表示：「葛謨的東山再起堪稱氣勢非凡。」他指出，歐德思因為兩周前才宣布參選，錯失最佳時機，而葛謨自本月1日宣布參選以來，早已展開幕後競選活動，這成為議員們支持他的關鍵因素。

葛謨曾因性騷擾指控面臨被彈劾的壓力，辭去州長職務；雖然他否認指控，但議員們在面試時仍提及此事。議員們表示，葛謨的執政經驗與管理能力才是他獲得認可的關鍵。州眾議員瓦內爾(Clyde Vanel)表示：「葛謨是一位出色的管理者和有遠見的領袖，我們需要這樣的人來帶領城市前進。」

不過，州參議員康莫利(Leroy Comrie)持不同立場，公開反對支持葛謨，並力挺歐德思。 歐德思發言人陶德(Lupe Todd)也批評道：「(皇后區議員們)支持一位曾削減學校經費、關閉皇后區東南部醫院的前州長，令人遺憾。」

葛謨目前在民調中領先，兩周內便籌得競選經費超過150萬元，成為民主黨初選的最熱門人選。 但據媒體「紐約每日新聞」調查發現，葛謨競選團隊獲得了近2萬元來自共和黨籍總統川普的捐助者及其關係人的資金，包括紐約洋基隊總裁、川普女婿的堂兄，以及川普任命的曼哈頓聯邦檢察官等人。

葛謨的競選發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)則回應表示，部分捐款人已與川普決裂。「過去即為序章。在這場選舉中，唯一曾在川普與華府試圖傷害紐約時挺身對抗的參選人，只有葛謨」。

葛謨 川普 皇后區

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