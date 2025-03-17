華人商戶支票遭竄改險失13萬 幸被銀行員工看破一可疑處

在本次事件中，險些損失13萬元的受害人為華人小商業者，資金流水量大且抗風險能力弱，一旦遭遇這種意外損失，索賠將很困難，因此最好加強防範，親自前往郵局投遞支票或嘗試ACH線上支付系統。圖為華埠密集的小商戶。(記者許君達╱攝影)

位於曼哈頓華埠 的環球銀行(Global Bank)今年2月接連收到七張可疑支票，總價值超過13萬元，在向付款方核實後，確認這些支票遭到篡改，不法者將收款人改成了自己的帳戶。目前，險些損失13萬元的受害人已向警方報告，但專業人士認為，破案的希望很渺茫，要想確保安全，最好直接前往郵局寄送支票，或選擇自動清算支付(ACH)的線上轉帳方式。

不願透露姓名的經手員工介紹，可疑支票出現在2月總統日假期過後。她在人工查核支票時，發現一張商用支票上的收款人處，署名為一個寫作簡體中文拼音的個人人名。她強調，通常情況下，商用支票的收款方很少會是個人。此外，她還發現可疑收款人署名的字體也有異狀：收款人處為正向黑體字，而下方的大寫金額欄內則使用了斜體列印。

更引人懷疑的是，類似的支票在三天共出現了七張，付款方為位於皇后區 的同一華人商戶，用異常字體列印的收款方則既有個人，也有公司名。在向付款客戶仔細核實後，銀行方面發現，這七張可疑支票的收款方署名欄，均遭到篡改，但其他內容，包括日期、簽名和金額等部位則保留原貌。

由於發現及時，客戶支付的總共13萬餘元，所幸並未流入不法者的帳戶，該客戶已根據銀行的建議自行報警。目前，銀行方面無法知悉不法分子是利用何種手段篡改支票，但在溝通的過程中，該名客戶透露，其在寄送支票時直接將信件投放在了街道旁的藍色信箱中，因此，銀行方面高度懷疑信件是在這個環節中被盜竊並篡改的。

銀行保留的可疑支票副本顯示，收款人欄內的字體與大寫金額完全不同，而且在通常情況下，商用支票很少會直接發送給個人帳戶。(環球銀行提供，記者許君達翻拍)

環球銀行執行長利勇民介紹，假如銀行未能嚴格把關，導致客戶損失了這筆錢，到底誰該為此負責？「沒有法律定論。」在實際操作中，雖有相關欺詐索賠規定，但受害人和他們的銀行難免要通過法律手段尋求退款，這其中的時間精力以及律師費等成本，一般人恐怕很難承受。

利勇民表示，他們的客戶多為華人小商業者，資金流水不小，但抗風險能力通常較弱，因此，最穩妥的方法還是加強防範，避免給不法分子可乘之機。他呼籲相關人士寄送支票時不要怕麻煩，一定要親自前往銀行投遞。中小企業主也可考慮安全性更高的自動清算支付，這種轉帳方式成本低於信用卡和電匯，適用於中小額度的工資存款、帳單支付及企業間轉帳，具體開戶和使用方式，可向自家銀行諮詢。