我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洛杉磯馬拉松落幕 美國運動員31年來首冠

金價上漲 長者成為「黃金騙局」目標 損失上億

紐約半馬開跑 潮濕天氣增加挑戰性

記者曹馨元╱紐約即時報導
紐約市半程馬拉松開跑，其中不乏華人跑團的身影。(圖╱受訪者提供)
紐約市半程馬拉松開跑，其中不乏華人跑團的身影。(圖╱受訪者提供)

16日，紐約市半程馬拉松開跑，共有超過2萬8000名跑者參與，其中不乏華人跑團的身影；雖然當日天氣陰沉、濕度大，讓不少跑者感嘆難度增加，但啦啦隊的積極喝采也讓現場氣氛十分熱烈，全新賽道的沿途美景更是讓跑者們紛紛讚歎。

這場13.1哩的半馬賽事從布碌崙(布魯克林)博物館起跑，途經展望公園(Prospect Park)與弗萊布許大道(Flatbush Avenue)，跨越布碌崙大橋後進入曼哈頓，最終經由時報廣場抵達位於中央公園的終點線。對於跑者而言，能夠穿過空無一人的時報廣場已經是紐約半馬最吸引人的亮點，而本次賽道更是首次穿越紐約經典地標布碌崙大橋，帶來更加完美的半馬體驗。

可惜，比賽當日天公不作美，紐約市在16日晨間被霧氣籠罩，且伴有部分小雨，潮濕天氣為早上7時左右開賽的選手增加行進難度。來自知名華人跑團「嵐山」跑團的劉知軍表示，由於跑者在濕度較高的天氣容易喘不過氣來，跑得比較辛苦，因此，自己此次參賽成績也並不理想。

不過，劉知軍還是盛讚了紐約半馬的氣氛，「紐約馬拉松的氣氛是最好的，每四、五哩就有啦啦隊在打氣」；幾個月前參加了紐約全馬的他也認為，雖這次成績不理想，但「比賽代練」，跑步貴在堅持。

而家住費城的侯曉冰則是第一次體驗紐約半馬，她感嘆，「這個賽道不能再好了」，穿越布碌崙大橋時沿途的風景也讓她記憶猶新。侯曉冰在疫情後開始接觸跑步，南開大學畢業的她也迅速找到校友組織，經常以馬拉松為契機、與南開大學跑團的好友相聚。

侯曉冰表示，跑步對於自己而言是中年危機的出口，「現在孩子也大了，自己能找到一份熱愛的事情，撇開家庭的羈絆，是很能重振精神的體驗」。

本次半馬中，在侯曉冰途徑時報廣場時，也注意到有兒童在一旁的賽道跑過(The Times Square Kids Run)，「當時還是很受觸動，覺得馬拉松也體現出了紐約這座城市的包容性」。

最終，來自肯亞(Kenya)的選手洛克迪(S. Lokedi)以1小時07分的成績拿下女子組的冠軍，而男子組第一名也由同樣來自肯亞的基普昌巴(A. Kipchumba)獲得，完賽成績為59分09秒。

紐約市半程馬拉松16日開跑，共有超過2萬8000名跑者參與。(記者曹馨元╱攝影)
紐約市半程馬拉松16日開跑，共有超過2萬8000名跑者參與。(記者曹馨元╱攝影)
比賽當日天公不作美，紐約市在16日晨間被霧氣籠罩，且伴有部分小雨。(圖╱受訪者提...
比賽當日天公不作美，紐約市在16日晨間被霧氣籠罩，且伴有部分小雨。(圖╱受訪者提供)
中央公園的終點站附近，隨處可見結束馬拉松的跑者。(記者曹馨元╱攝影)
中央公園的終點站附近，隨處可見結束馬拉松的跑者。(記者曹馨元╱攝影)
啦啦隊的積極鼓勵讓現場氣氛十分熱烈，熱情的市民為每一位完賽者喝采。(記者曹馨元╱...
啦啦隊的積極鼓勵讓現場氣氛十分熱烈，熱情的市民為每一位完賽者喝采。(記者曹馨元╱攝影)

布碌崙 時報廣場 紐約市

上一則

布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照

74歲劉曉慶剛拍完短劇 在紐約法拉盛考了駕照
布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議

布碌崙可負擔住宅改建遊民所 華人連署抗議
時報廣場1男被潑液體點火 上身嚴重灼傷

時報廣場1男被潑液體點火 上身嚴重灼傷
365行／華人攻讀藝術 自己文化作養分

365行／華人攻讀藝術 自己文化作養分

熱門新聞

在哥倫比亞大學領導反以挺巴示威活動的巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

領導反以 巴勒斯坦裔哥大研究生被ICE拘捕 吊銷綠卡

2025-03-09 18:29
示意圖。（取自123RF）

紐約狠母打死7歲女兒 只為「讓性侵妹妹的兒子脫罪」

2025-03-13 17:38
一名違反入境條件的中國籍男子因涉嫌性販運，在緬因州被當地警方逮捕並移交至ICE，目前正在ICE的拘留中心等待遣返。(取自ICE官網)

中國公民在緬因州涉性販運被捕 移交至ICE將遣返

2025-03-10 07:40
身患白血病的林女士(右一)到亞總會求助，希望弟弟早日赴美做骨髓移植手術。(記者胡聲橋╱攝影)

紐約華女白血病急需骨髓移植 福建弟被問三問題退回簽證申請

2025-03-12 19:54
紐約長島8日發生多起灌木叢火災。（美聯社）

紐約長島發生多起山火 霍楚宣布進入緊急狀態

2025-03-09 22:12
包括遭裁員的聯邦員工、社區組織和工會成員等數百人，15日在曼哈頓下城富利廣場集會，要求聯邦採取行動，阻止川普政府持續削減工作機會與社會福利。 (取自紐約同行官方Instagram平台帳號@maketheroadny)

憂川普政府恐砍社福資金 曼哈頓民眾示威

2025-03-16 07:45

超人氣

更多 >
她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬

她用這招每次搭機都升艙等 沒花錢也不會讓自己尷尬
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光

「哪吒2」日本上映 觀眾全是中國人 原因曝光
血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤

血腥星期六「美國之音」等公營媒體恐全數裁撤
星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛

星宇被爆險釀開航「首起墜機」張國煒震怒開除正副駕駛