領導反以 巴勒斯坦裔哥大畢業生被ICE拘捕 吊銷綠卡

哥倫比亞大學畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利勒。(美聯社)

美聯社9日報導，移民海關執法局（ICE ）逮捕了哥倫比亞大學畢業生、巴勒斯坦裔社運人士哈利 勒（Mahmoud Khalil），他被指為哥大 反以色列占領校園行動的領導者之一，執法人員稱此次行動是根據國務院的命令。

哈利勒去年12月自哥大畢業，8日晚間，他在距離校園僅幾個街區的學校公寓內，遭到ICE探員突襲並拘捕。

哈利勒的律師格里爾（Amy Greer）表示，ICE探員透過電話告知她，此次行動是執行國務院的命令，以撤銷哈利勒的學生簽證。然而，當她提醒探員哈利勒已於去年12月畢業，且持有美國永久居民身分（綠卡）時，對方則回應，他們也將撤銷他的綠卡。

哥大隨即發表聲明，提醒校園附近出現執法人員，並表示學校將依據「庇護城」（sanctuary city）法，對ICE的行動提出抗議。

聲明內容寫道：「依照我們長期以來的政策，以及全美各城市與機構的做法，執法人員必須持有司法搜查令，才能進入非公開的大學區域，包括校內建築物。」

川普總統近日承諾將遣返煽動校園騷亂的外籍學生。

這項消息發布的幾天前，川普才剛宣布計畫撤回哥倫比亞大學約4億元的聯邦補助與合約，理由是該校未能有效遏止校園內的反猶太主義。