布碌崙飲料店遇假鈔慣犯PO小紅書 才知多組華人商家受害

該身穿連帽衫的男子在結帳時以索要衛生紙的方式分散店員注意力，企圖使用偽造的百元鈔票消費，被店員識破後便悻悻然地離開。此為該男子3月再次來到店內的監視器畫面。(店主陳女士提供)

近日布碌崙 (布魯克林 )貝瑞吉(Bay Ridge)一飲料店連續遭遇假鈔詐騙，一名男子在點餐後利用轉移員工注意力的手法，多次使用面額100元的偽鈔支付。店主在首次受騙後，立即購入驗鈔機防範，並呼籲其他商家提高警覺。

在3大道交76街經營飲料店「Chictea茶沏」的老闆陳女士表示，該店共遇過三次假鈔詐騙。第一次因缺乏經驗難以立即判斷偽鈔來源，但第二、三次均由同一名男子所為。

她回憶，去年12月19日，店員曾對該顧客支付的百元鈔起疑，但因鈔票上已有驗鈔筆痕跡，加上當時客流量大故未能仔細核對，直至下班後比對現金才發現是假鈔。事件發生後，陳女士隨即購買驗鈔機以加強防範。

今年2月4日，一名身穿連帽衫的深膚色男子上門消費，結帳時以索要衛生紙的方式分散店員注意力，企圖再次使用假鈔行騙。然而店家透過驗鈔機當場識破，雖未正面指控，但隨後以「無法收取百元鈔」為由，拒絕對方付款並勸退該男子。

本月3日，該男子再次光顧並再次試圖使用百元鈔支付。因店員已認出他，當下便直接要求對方不得再來消費，並揭露其過往的行徑。男子雖當場否認，但最後卻以「回家拿錢」為由匆匆離去，未再返回。

陳女士坦言，她對報警的經驗不佳，過去曾報案，但警方卻費三至四小時後才到場。由於此次事件中無人受傷，她擔心警方不會重視，因此選擇當場勸阻而未報案，但未來若再次發生將考慮報案處理。

後來她將經歷發佈至社群平台「小紅書 」，隨即有86街的店主回應，表示也曾遇到該名男子使用相同手法行騙，顯示並非個案。