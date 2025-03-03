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布碌崙巴斯海灘華人住家遭入室搶劫

記者胡聲橋╱紐約即時報導
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巴斯海灘華人住家凌晨遭團夥入室搶劫。(記者胡聲橋╱攝影)
巴斯海灘華人住家凌晨遭團夥入室搶劫。(記者胡聲橋╱攝影)

布碌崙(布魯克林)巴斯海灘(Bath Beach)的華人住家3日凌晨遭入室搶劫。警方稱，有多達四名劫匪參與這起搶劫案，被盜物品價值超過3000元，還有一名房客受傷。

這起搶劫案發生在戴克海灘公園(Dyker Beach Park)附近，15大道86街和本森大道(Benson Ave.)之間的街區。警方稱，3日凌晨大約3時30分，四名劫匪乘坐車輛到達事發地點後，強行闖入一處民宅，搶劫了這處民宅內的兩間公寓。警方稱，其中一間公寓內當時沒有人，另一間公寓內有一人，劫匪用硬物擊打這名住客，導致其頭部受傷，但受害者沒有去醫院接受治療。劫匪從兩間公寓搶走走了手機、手提包等物和23元現金，所有物品的價值大約為3000多元。劫匪得手後，隨即乘車離開作案現場，去向不明。

班森賀居民鄭先生(Thomas Cheng)說，他3日上午正好路過遭搶劫的民宅，他說公寓內的房客是華人。鄭先生還說，事發民宅附近的監控錄像顯示，共有六名劫匪，乘坐兩輛汽車，參與了這次搶劫。鄭先生將這起搶劫案的消息放上網絡後，馬上有人跟帖說，有那麼多人參與搶劫，如果不是定點搶劫，那就太恐怖了。

家住事發街區的陳先生說，該街區是一個華人居民占大多數的街區，那裡平時非常安靜，很少聽說發生惡性事件。家住該街區的劉先生則認為，近些年這個街區的治安有變差的趨勢，他說他記得去年夏天，有人居然偷走了這條街上住戶放在門前花壇內的許多盆花。

警方稱，他們目前正在對此案進行調查。截止發稿時，還沒有逮捕任何人。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

華人 布碌崙 布魯克林

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