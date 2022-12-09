3種傳染病使紐約市重回高風險 市府急令市民戴回口罩
紐約市衛生局長瓦桑(Ashwin Vasan)9日下午發布緊急通知，敦促市民在室內和擁擠的室外重新戴上口罩，因為新冠、流感和呼吸道融合病毒(RSV)把紐約市又重新推向了高風險地區。
瓦桑表示，紐約市正面臨高風險的新冠、流感和呼吸道融合病毒傳播，建議民眾應該在包括辦公室、百貨商店、公共交通、電梯等室內，以及擁擠的室外場所再度戴上口罩，且應以高質量的KN9、KF94、N95為首選。如果感覺身體不舒服，就應該自覺和外界隔離；聚會前建議先做核酸檢測，如果呈現陽性，就及時接受治療。「我建議接種疫苗和加強針，保護自己才能保護身邊人。」
根據美國疾病管制與預防中心(CDC)報告，紐約市的布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士新冠病例較高，但目前流感成為最棘手的問題，因流感而住院的人數大大增加。
「在過去的三周裡，醫療結構確認的流感病例數幾乎增加了兩倍，因流感而住院的人數也增加了一倍多。」美國疾病管制與預防中心表示，「因此，我們敦促整個社區，包括學校，在這個冬季重新採取預防措施，防止呼吸道病毒的傳播，保護兒童、老年和潛在健康隱患的人群。」
與此同時，呼吸道融合病毒感染患者的激增也使醫院不堪重負。長島的柯恩兒童醫療中心(Cohen Children's Medical Center)最近緊急為相關患者增加了75張病床，但還遠遠不夠，「我們看到很多同時患多種病毒的病人。」Muneeb Khan醫生表示，「如果你的免疫系統低下，那務必戴口罩、勤洗手、保持社交距離，因為只有這些基礎的防護手段，才可以減少呼吸道疾病的傳播。」
上一則
FB留言