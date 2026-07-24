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川普一家現身世界盃決賽…「全家福」為何獨缺拜倫？

世界新聞網馬雯婷／即時報導
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加拿大總理卡尼（左）在FIFA世界盃決賽中與拜倫（中）交談。（美聯社）
加拿大總理卡尼（左）在FIFA世界盃決賽中與拜倫（中）交談。（美聯社）

據雅虎新聞網報導，川普總統（Donald Trump）一家日前出席2026年FIFA世界盃決賽，並在社群媒體分享多張活動照片，引發外界關注。

2026年7月19日，川普與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump），以及兒子拜倫（Barron Trump），現身新澤西大都會人壽體育場（MetLife Stadium），觀賞阿根廷對戰西班牙的世界盃決賽。

其中，一張家族合照格外受到討論。次子艾瑞克（Eric Trump）在Instagram限時動態分享了全家福，照片中可見姊姊伊凡卡（Ivanka Trump）及哥哥小川普（Donald Trump Jr.），但拜倫並未入鏡。

川普一家在體育場包廂觀賽，全員面帶笑容，氣氛輕鬆愉快。

照片中，伊凡卡身穿黃色斜紋掛脖洋裝，搭配白色楔形高跟鞋及同色系手拿包，造型優雅亮眼；艾瑞克與小川普等人則身穿西裝但未繫領帶，展現休閒中帶有正式感的穿搭風格。

此外，艾瑞克也分享一段影片，畫面顯示透過私人專機窗戶俯瞰大都會人壽體育場，當時一家人正搭機前往比賽現場。

比賽期間，川普與梅蘭妮亞站在防彈玻璃後方，向現場球迷揮手致意，獲得不少觀眾回應。

除了在場邊觀賽外，拜倫也陪同父親前往後台，參與賽後相關活動。

最終，西班牙以1比0擊敗阿根廷，成功奪下2026年FIFA世界盃冠軍。

賽後，川普與國際足球總會（FIFA）主席英凡提諾（Gianni Infantino）一同登上頒獎台，為球員頒發獎牌，並頒授象徵世界冠軍榮耀的大力神盃。

值得注意的是，當西班牙全隊高舉冠軍獎盃慶祝時，川普仍站在頒獎台上。不過，FIFA與西班牙男子國家足球隊隨後在社群媒體發布的官方照片中，川普的身影已被裁切移除。

精華 FAQ

  • 川普與梅蘭妮亞、拜倫到新澤西大都會人壽體育場觀賽，坐在包廂內向球迷揮手，整體氣氛輕鬆。賽後他還與FIFA主席一同登台頒獎。

  • 因為艾瑞克在Instagram限動發布的家族合照中，伊凡卡與小川普都有入鏡，但拜倫卻沒有出現在照片裡，因此引發外界對「缺席」的討論。

  • 比賽最後由西班牙以1比0擊敗阿根廷奪冠，川普則與FIFA主席英凡提諾登上頒獎台，為球員頒發獎牌並交付大力神盃，後續官方照片還把他裁切移除。

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