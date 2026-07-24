西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕
福斯新聞網報導，聯邦移民和海關執法局(ICE)指出，在西南航空公司(Southwest Airlines)擔任空服員的牙買加公民湯普森(Lorenzo Thompson) 2021年持簽證入境美國，在效期數月的簽證到期之後不曾離境，湯普森14日工作時在田納西州納許維爾遭到ICE幹員以逾期居留罪名逮捕。
ICE發言人說，湯普森違反美國法律，簽證逾期停留且未離境。在移民審理程序期間將繼續遭ICE 拘留。
湯普森2021年4月17日持簽證入境，但簽證已於2021年10月 16日到期。
ICE發言人說，非法移民可以獲得2600元及免費機票以自我驅逐，「我們鼓勵所有非法居留者把握這個機會，以保留未來透過合法途徑能重返美國、實現美國夢的希望，否則將遭逮捕且驅逐出境，無法再次入境」。
代表西南航空公司空服員的勞工工會TWU Local 556證實湯普森已經被捕。工會在臉書(Facebook)發表聲明說，每位工會成員都值得擁有尊嚴且受到尊重對待，「我們致力於讓成員及家屬知道，他們在這段艱難時期並不孤單」。
拉美裔勞工促進會(Labor Council for Latin American Advancement)在社群媒體發文表示，湯普森一直在爭取拿到美國公民身分。文中寫道，湯普森有合法工作簽證，是敬業的空服員，用善良感動無數人。
為湯普森籌措律師費用的網路募款專頁寫到，湯普森離開家鄉是因為尋求安全，避免受到危及生命安全的虐待。
ICE表示，牙買加公民湯普森持簽證入境後，簽證到期仍留在美國，涉嫌逾期居留，因此在他於田納西州納許維爾工作時將其逮捕，並進入移民審理程序拘留。 報導指出，湯普森是在2021年4月17日持簽證入境美國，而該簽證已於2021年10月16日到期；ICE稱他在到期後未曾離境，構成違法停留。 TWU Local 556證實他已被捕，表示成員都應受到尊嚴與尊重；拉美裔勞工促進會則稱他有合法工作簽證且積極爭取公民身分，網路募款也正在為律師費用籌資。
精華 FAQ
ICE表示，牙買加公民湯普森持簽證入境後，簽證到期仍留在美國，涉嫌逾期居留，因此在他於田納西州納許維爾工作時將其逮捕，並進入移民審理程序拘留。
報導指出，湯普森是在2021年4月17日持簽證入境美國，而該簽證已於2021年10月16日到期；ICE稱他在到期後未曾離境，構成違法停留。
TWU Local 556證實他已被捕，表示成員都應受到尊嚴與尊重；拉美裔勞工促進會則稱他有合法工作簽證且積極爭取公民身分，網路募款也正在為律師費用籌資。
上一則
前民主黨西維聯邦參議員曼欽以無黨派身分重出江湖
下一則