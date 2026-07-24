西南航空1名空服員遭控2021年以來逾期居留而被ICE逮捕

南航空公司（Southwest Airlines）。（美聯社）

福斯新聞網報導，聯邦移民和海關執法局(ICE )指出，在西南航空 公司(Southwest Airlines)擔任空服員的牙買加公民湯普森(Lorenzo Thompson) 2021年持簽證 入境美國，在效期數月的簽證到期之後不曾離境，湯普森14日工作時在田納西州納許維爾遭到ICE幹員以逾期居留罪名逮捕。

ICE發言人說，湯普森違反美國法律，簽證逾期停留且未離境。在移民審理程序期間將繼續遭ICE 拘留。

湯普森2021年4月17日持簽證入境，但簽證已於2021年10月 16日到期。

ICE發言人說，非法移民可以獲得2600元及免費機票以自我驅逐，「我們鼓勵所有非法居留者把握這個機會，以保留未來透過合法途徑能重返美國、實現美國夢的希望，否則將遭逮捕且驅逐出境，無法再次入境」。

代表西南航空公司空服員的勞工工會TWU Local 556證實湯普森已經被捕。工會在臉書(Facebook)發表聲明說，每位工會成員都值得擁有尊嚴且受到尊重對待，「我們致力於讓成員及家屬知道，他們在這段艱難時期並不孤單」。

拉美裔勞工促進會(Labor Council for Latin American Advancement)在社群媒體發文表示，湯普森一直在爭取拿到美國公民身分。文中寫道，湯普森有合法工作簽證，是敬業的空服員，用善良感動無數人。

為湯普森籌措律師費用的網路募款專頁寫到，湯普森離開家鄉是因為尋求安全，避免受到危及生命安全的虐待。