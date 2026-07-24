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前民主黨西維聯邦參議員曼欽以無黨派身分重出江湖

記者顏伶如／即時報導
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現年78歲的曼欽如今以無黨派身分重出江湖，發起名為「獨立領導力委員會」(Inde...
現年78歲的曼欽如今以無黨派身分重出江湖，發起名為「獨立領導力委員會」(Independent Leadership Council)新計畫，在全國招兵買馬並支持無黨籍候選人。（美聯社）

曾是民主黨中間派要角的曼欽(Joe Manchin)2025年卸下西維吉尼亞州聯邦參議員職務，CNN 24日報導，離開政壇一年半後，現年78歲的曼欽如今以無黨派身分重出江湖，發起名為「獨立領導力委員會」(Independent Leadership Council)新計畫，在全國招兵買馬並支持無黨籍候選人。

曼欽受訪時說：「我們不是要另組政黨。」他說：「我們要找真正致力於成為獨立聲音的人選，民主黨與共和黨立場正確時可以投贊成票，兩黨犯錯時則挺身反對。」

曼欽23日在西維州正式啟動「獨立領導力委員會」計畫，參與者包括目前以無黨派身分角逐連任的前共和黨加州聯邦眾議員凱利(Kevin Kiley)，以及無黨籍蒙大拿州聯邦參議員候選人鮑德納(Seth Bodnar)、無黨籍愛達荷州聯邦眾議員候選人布里奇福特(Michael Bridgford)。委員會同時關注阿拉斯加州、華盛頓州選情。

曼欽女兒、邁蘭製藥(Mylan)前任執行長海瑟(Heather Manchin)也是「獨立領導力委員會」成員。

曼欽父女受訪時說，即使背書候選人只有一人能在11月期中選舉脫穎而出，就足以對下一屆總統大選產生影響。

在民主黨有數十年黨齡的曼欽，國會生涯最後幾個月改為無黨籍。2024年總統大選之前，曼欽一度考慮加入「無標籤」(No Labels)組織以無黨籍身分參選。

離開參院之後，他出版了一本書，幫忙女兒提倡中間派政治路線的非營利組織「美國人團結」(Americans Together)，持續在華府露面。上個月，曼欽參加保守派智庫「美國企業研究所」(American Enterprise Institute)舉辦的國債問題研討座談會。

曼欽經常批評民主黨進步派左翼，對於民主社會主義派在民主黨全國各地初選接連告捷表示憂心。他說，這是民主黨「缺乏一位具有全國知名度代表人物」的下場。但他同時指出，共和黨一樣過於受到黨派極端派牽制，「開放式初選」(open primaries)制度將能改善這些問題。

精華 FAQ

  • 曼欽離開政壇約1年半後，以無黨派身分重新投入公共事務，並發起名為「獨立領導力委員會」的新計畫，目標是全國招募人選、支持無黨籍候選人。

  • 委員會強調不是要另組政黨，而是尋找真正能保持獨立判斷的人選，在民主、共和兩黨做對時支持、做錯時反對，並透過背書候選人影響選情。

  • 他與團隊關注阿拉斯加、華盛頓等州選情，也參與加州、蒙大拿、愛達荷等無黨籍候選人活動，並主張開放式初選可減少兩黨極端派牽制。

曼欽 民主黨 共和黨

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