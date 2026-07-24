整理包╱簽證新規影響大 國際生需要注意哪些事？

國際學生受到簽證規則改變影響，需要更加密切注意自己的簽證狀態。（路透）

印度 是美國學際學生最大來源之一，數十萬印度學生就讀於美國大學部、研究所以及博士課程。川普政府公布F-1學生簽證 、J-1交流簽證新規之後，印度經濟時報(Economic TImes)報導指出，美國各地大學呼籲國際學生最好在9月15日國土安全部 終止「無停留期限」(duration of status，又譯「身分有效期間」)之前回到美國，財星雜誌(Fortune)印度版24日則報導，新規意味著對於留學美國要更仔細規畫學業時程，尤其是如果攻讀課程時間超過四年，或者打算畢業之後留在美國工作。

印度經濟時報報導，美國各地大學呼籲國際學生、交換學者最好在9月15日之前返美，因為國土安全部將以「固定入境期限」新規取代實施已久的D/S制度。

財星雜誌印度版分析，川普政府表示這些變更是為了加強移民監督，國際學生受到規則改變影響要比以往更加密切注意自己的簽證狀態，重點包括：

＊有哪些改變？

D/S制度在學生完成學業後提供60天寬限期，然後才需要離境或變更移民身分。從9月15日起入境美國的國際學生，將改為給予固定停留期限，大多數F-1學生停留期間上限四年，畢業後有30天寬限期。

＊如果課程需要四年以上怎麼辦？

這是新政策最重要的改革之一，許多博士學科、研究學位、雙學位以及碩博連讀、整合型課程，通常需要四年以上才能完成，根據新規國際學生將無法自動留在美國直到畢業，必須在獲准停留期限屆滿之前向美國國籍暨移民局(USCIS)申請延期，或者離境並憑更新之後的文件重新申請入境。

申請延期必須繳交更新後的I-20 表格(Form I-20)、說明為何需要更多時間完成學業，提供證明顯示有足夠財務能力在延長期間可以生活自給自足。

＊國際學生逾期居留將會如何？

根據新規，逾期居留面臨處罰將比以往嚴格。沒有在獲准停留期間屆滿之前申請延期的學生，將開始計算「非法居留」(unlawful presence)時間。如果「非法居留」累計超過180天，恐將面臨三年之內禁止再次入境的下場，「非法居留」累計超過1年，可能面臨十年之內禁止再次入境。逾期居留還將影響未來簽證申請、移民身分變更與其他移民權益。

＊「實習許可計畫」(OPT)有何影響？

打算畢業後透過OPT或 STEM OPT留在美國工作的國際學生，對於時間規畫必須更加謹慎。根據過渡條款規定，9月15日之前已經在美國的學生，申請特定OPT時可能可以繼續受益於現行D/S架構，但新規生效後才入境的國際學生，如果獲准入境期限在OPT結束之前屆滿，除了需要取得工作許可，還需要申請延長停留期間。

＊可以更換主修嗎？

大學部F-1國際學生入學第一年內通常不允許更換主修、課程或教育層級，除非「學生和交流訪問者計畫」(Student and Exchange Visitor Program)因為天災或學校倒閉等特殊情況下給予豁免。

研究所學生規定更為嚴格，就讀期間原則上完全不允許更換課程、主修或教育層級。轉學到另一所學術機構僅於特殊情況下才能獲准。

＊畢業後可以繼續攻讀另一個學位嗎？

國際學生完成學業之後，原則上不能報名相同教育層級或較低教育層級的另一門課程。不過，川普政府為9月15日已經完成先前課程的國際學生訂定例外規定，這些學生可能仍有資格攻讀相同或更低教育層級的另一門課程。