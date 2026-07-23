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紐約曼哈頓嫌犯喊「真主至大」刺傷兩路人 一亞裔受傷

麥迪遜非裔拒捕傷警遭擊斃 路人拍到現場畫面群情激憤

記者胡玉立／即時報導
威斯康辛州麥迪遜市發生嫌犯持刀拒捕遭警察開槍射殺事件；民眾在槍擊地點擺放鮮花、照...
威斯康辛州麥迪遜市發生嫌犯持刀拒捕遭警察開槍射殺事件；民眾在槍擊地點擺放鮮花、照片和傳單，悼念死者。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：麥迪遜男子拒捕持刀傷警，遭警方開槍擊斃。
  • 重點二：四名涉案員警未戴執法攝錄器，路人影片引發爭議。
  • 重點三：州長要求透明調查，社區守夜抗議並喊逮捕警察。

威斯康辛州麥迪遜市(Madison, Wisconsin)22日發生一名男子於拒捕時持刀傷人，遭警方開槍擊斃。四名涉案員警當時均未佩戴執法攝錄器，但路人以手機拍下衝突過程的影片在網路瘋傳，指責警察反應過度，社區居民聚集在臨時悼念地點遊行吶喊，群情激憤。

威州民主黨籍州長艾佛斯（Tony Evers）呼籲對此案進行透明調查並追究責任。

麥迪遜警察局長帕特森(John Patterson)22日在記者會上表示，死者是一名30多歲男子，開槍警察是資深警員，他本人被刀刺傷，還有另一警員受傷。四名警察已被處以行政休假，等待威州刑事調查局展開獨立調查。當局沒有公開涉案警察與死者的姓名和族裔。

帕特森敦促民眾保持冷靜，謹慎解讀在網路流傳的手機影片，強調這些影片都不是從警員視角拍攝，並指警方正在檢閱其他未公布的影片。

▲ 影片來源：X平台＠TheOfficerTatum（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes, please contact us for removal if there is a copyright issue.

帕特森指出，警方接獲報案稱有人試圖進入停放的車輛，嫌犯騎自行車逃跑，隨後被警察包圍；其中一名員警使用電擊槍但未能控制住嫌犯。

網路影片可以看到該名男子本來是站著，後來被警察按倒在地，試圖讓他趴在地上；隨後聽到類似三聲槍響，男子倒臥人行道、停止掙扎，警察將他反銬背後。接下來趕到的警察將其中一名涉事警察帶到離現場不遠處。

此案發生在馬凱特（Marquette）社區十字路口，距州議會大廈不到2哩；過去同一街區已發生過兩起警察槍擊致死事件，2015年的事件曾爆發抗議活動。

麥迪遜的非裔維權組織「城市分流」（Urban Triage）認為此案死者是非裔；該組織負責人格雷森（Brandi Grayson）譴責此案表示，「又有一個黑人死在麥迪遜街頭，我們的社區甚至連他的名字都不知道，眼睜睜地看著他死去，這就是國家暴力殘酷之處。」

警方已封鎖槍擊現場周邊街區。部分社區居民徹夜留在現場並舉行燭光守夜活動，還有人高喊「逮捕警察！」威州8月11日將舉行州長選舉，初選投票已開始；這起事件迅速成為州長競選熱門話題。

精華 FAQ

  • 警方接報後追查一名疑似企圖闖車的男子，對方騎車逃逸後遭包圍，拒捕並持刀傷人，最終遭員警開槍擊斃，現場引發高度爭議。

  • 因為現場沒有警員執法攝錄器，路人手機影片顯示男子被壓制後傳出槍響，許多人質疑警方反應過度，相關畫面迅速在網路瘋傳。

  • 州長艾佛斯要求透明調查並追究責任，4名員警已行政休假；社區居民在現場守夜、遊行抗議，事件也成為州長選舉的熱門議題。

威斯康辛州 槍擊

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