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「無意外帳單法」保護病患 醫師鑽漏洞獲巨額給付

記者顏伶如／即時報導
「無意外帳單法」旨在避免消費者收到「意外醫療帳單」。（美聯社）
「無意外帳單法」旨在避免消費者收到「意外醫療帳單」。（美聯社）

紐約時報報導，旨在避免消費者收到「意外醫療帳單」(surprise medical bills)的「無意外帳單法」(No Surprises Act)2020年在國會通過，但川普政府官員說，某些醫師對於法律規定「玩文字遊戲」，因此依然出現巨額醫療給付。

「無意外帳單法」讓病患前往急診就醫時，如果醫師不在保險公司網絡系統之內，也不會收到意料之外的高額帳單。「無意外帳單法」成立仲裁機制，讓保險公司系統外(out-of-network)的醫師跟病患保險公司透過協商決定公平的帳單價格。

報導指出，「無意外帳單法」上路實施後普遍獲得好評，被認為成功地保護病患免於受到意外醫療帳單打擊，不過某些醫師以及代表醫師請款的收費公司卻從中獲得豐厚收入。

紐約時報先前報導，一名整型醫師在一次縮胸手術中因此獲得44萬元，還有一名醫師在脊椎側彎手術中幫忙，後來獲得19萬6566元仲裁給付。在一起乳房重建手術的案例當中，仲裁員必須對於支付給醫師105元還是10萬元做出選擇，最終仲裁結果是同意醫師要求的價格。

聯邦醫療服務中心(Centers for Medicare and Medicaid Services)22日公布「無意外帳單法」最新案件與給付統計。CMS發言人克雷皮奇(Christopher Krepich)表示：「制度被人鑽漏洞而提高給付金額，聯邦醫療服務中心現正積極清除亂象。」

根據最新公布數據，「無意外帳單法」在2024年為醫師提供40億元給付，到了2025年醫師給付增加到將近150億元。

報導指出，統計當中包括某些金額龐大到令人難以置信的仲裁，在2025年裡有9件急診病例的給付金額都超過2億元。

以案例數量來看，提出「無意外帳單法」申訴的案件在2024年有140萬件，到了2025年則增加到250萬件。仲裁結果醫師勝訴的案件約占85%。

華府智庫「尼斯卡南研究中心」(Niskanen Center)健康政策資深分析師曼塞爾(Lawson Mansell)說，這是CMS內部官員第一次明確指出系統受到操弄。

精華 FAQ

  • 這項法律主要是防止病患在急診就醫時，因為醫師不在保險網絡內而收到意外的高額帳單，避免民眾因突如其來的醫療費用承受財務衝擊。

  • 因為部分系外醫師與代收費公司利用仲裁程序，提高請款金額，甚至出現支付金額遠高於合理水準的案例，導致制度原意雖保護病患，卻也讓少數人獲利。

  • CMS公布的數據顯示，2024年醫師給付約40億元，2025年增至近150億元；申訴案件從140萬件升至250萬件，且醫師在仲裁中勝訴約占85%。

保險 紐約時報

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