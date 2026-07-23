無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

Buc-ee's是全美知名的連鎖加油站。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)23日報導，Buc-ee's加油站 連鎖便利商店的薪資等級表曝光後引發網路熱議，超商店長不需要大學學歷，年薪上看27萬5000元，網友熱烈討論生涯規畫、學貸 與收入相比是否值得等話題。

根據Buc-ee's薪資等級表，超商結帳員、倉庫工人、維修人員、超商補貨員起薪均為每小時20元。食品服務經理年薪15萬至20萬之間，超商店長年薪20萬至27萬5000元之間。

X平台網友對Buc-ee's薪水與福利議論紛紛，某些網友表示這是擁有六位數年薪並不一定要有大學學歷的證明，也有網友指出，薪水狀況反映了管理大規模連鎖商店所面臨的壓力與肩負責任。

網遊資訊網站TravelPulse總編輯鮑曼(Eric Bowman)對福斯數位新聞(Fox Digital News)表示，Buc-ee's已經遠遠超出傳統加油站的範疇，本身就成為公路旅行者的造訪目的地。

他說，Buc-ee's的吸引力有很大程度歸功於龐大規模。他表示，許多民眾長期以來都喜歡路邊景點，尤其是熱愛公路旅行的遊客，Buc-ee's發展成現今規模有這一點息息相關。

鮑曼表示，總部位於德州的Buc-ee's憑著超級乾淨的洗手間、各式各樣的餐點選擇以及令人印象深刻的品牌形象，建立了一群忠實粉絲。他表示，加上可愛吉祥物以及精明行銷策略，口耳相傳的迅速傳播效果之下，讓人覺得這是「一輩子一定要至少去過一次」的地點。

鮑曼說，Buc-ee's便利商店一整個牆面掛滿牛肉乾、新鮮肉片三明治、海狸薯球(Beaver Tots)都是吸引遊客的主要景點，但第一次前往的遊客要有遇到擁擠人潮的心理準備。

他指出，如果只能短暫停留，這個地方不太適合，上廁所可能要排隊，而且很快就被不是食品的商品所吸引而佇足。

一名網友寫道：「這是我唯一會去的加油站。我花不到50元把油箱加滿，卻總是為了其他東西另外又花100元。」