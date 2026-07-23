我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

關注腸道健康 發酵食物受重視

川普Plan C將出爐 部分國家關稅稅率恐升至12.5%

無需大學學歷 這家加油站便利超商店長年薪27.5萬

記者顏伶如／即時報導
Buc-ee's是全美知名的連鎖加油站。（美聯社）
Buc-ee's是全美知名的連鎖加油站。（美聯社）

福斯新聞網(Fox News)23日報導，Buc-ee's加油站連鎖便利商店的薪資等級表曝光後引發網路熱議，超商店長不需要大學學歷，年薪上看27萬5000元，網友熱烈討論生涯規畫、學貸與收入相比是否值得等話題。

根據Buc-ee's薪資等級表，超商結帳員、倉庫工人、維修人員、超商補貨員起薪均為每小時20元。食品服務經理年薪15萬至20萬之間，超商店長年薪20萬至27萬5000元之間。

X平台網友對Buc-ee's薪水與福利議論紛紛，某些網友表示這是擁有六位數年薪並不一定要有大學學歷的證明，也有網友指出，薪水狀況反映了管理大規模連鎖商店所面臨的壓力與肩負責任。

網遊資訊網站TravelPulse總編輯鮑曼(Eric Bowman)對福斯數位新聞(Fox Digital News)表示，Buc-ee's已經遠遠超出傳統加油站的範疇，本身就成為公路旅行者的造訪目的地。

他說，Buc-ee's的吸引力有很大程度歸功於龐大規模。他表示，許多民眾長期以來都喜歡路邊景點，尤其是熱愛公路旅行的遊客，Buc-ee's發展成現今規模有這一點息息相關。

鮑曼表示，總部位於德州的Buc-ee's憑著超級乾淨的洗手間、各式各樣的餐點選擇以及令人印象深刻的品牌形象，建立了一群忠實粉絲。他表示，加上可愛吉祥物以及精明行銷策略，口耳相傳的迅速傳播效果之下，讓人覺得這是「一輩子一定要至少去過一次」的地點。

鮑曼說，Buc-ee's便利商店一整個牆面掛滿牛肉乾、新鮮肉片三明治、海狸薯球(Beaver Tots)都是吸引遊客的主要景點，但第一次前往的遊客要有遇到擁擠人潮的心理準備。

他指出，如果只能短暫停留，這個地方不太適合，上廁所可能要排隊，而且很快就被不是食品的商品所吸引而佇足。

一名網友寫道：「這是我唯一會去的加油站。我花不到50元把油箱加滿，卻總是為了其他東西另外又花100元。」

精華 FAQ

  • 因為薪資等級表顯示，Buc-ee's超商店長不需要大學學歷，年薪卻可達20萬到27萬5000元，讓網友熱烈討論高薪與學歷是否一定相關。

  • 結帳員、倉庫工人、維修人員與補貨員起薪皆為每小時20元；食品服務經理年薪約15萬至20萬元，超商店長則可達20萬至27萬5000元。

  • 因為它以超級乾淨的洗手間、豐富餐點、牛肉乾與海狸薯球等商品，加上可愛吉祥物與行銷話題，吸引公路旅行者專程造訪，甚至成為必去景點。

加油站 學貸

上一則

美國加拿大關稅爭端延燒 跨國大橋啟用儀式喊停

延伸閱讀

畢業生年收入低於3.6萬元 大學須負責

畢業生年收入低於3.6萬元 大學須負責
全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼

全美這2家老牌主題樂園 吸客魅力勝過迪士尼
跟著世界盃球迷走 原來美國這些土特產早已聲名在外

跟著世界盃球迷走 原來美國這些土特產早已聲名在外
熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

熱門新兼職「給AI打分數」看似輕鬆簡單 教授卻嘆：錢不好賺

熱門新聞

外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

2026-07-21 13:03
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06
中國人權律師吳紹平15日在賓州坎伯蘭郡蒙特霍利斯普林斯鎮為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢，隨後遭到ICE拘留。圖為ICE特工在執法圖，非文中事件。(美聯社)

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

2026-07-17 08:27

超人氣

更多 >
河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時

河南車主跨境自駕剛到哈薩克 被遠程鎖車30小時
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚
張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」

張柏芝遺囑內容曝光 累積近5億資產看透生死「不願家人為錢撕破臉」
辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招

辨別成熟又甜的藍莓「不是看大小」 專家教一招
廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了

廣西男愛犬被洪水沖走10天自行走回家 見牠爆瘦人狗都哭了