近四分之一美國人討厭目前工作 留下來只為醫保
非營利醫療費用研究機構「西區健康」(West Health)與蓋洛普民調(Gallup)最新聯合調查發現，將近四分之一美國勞工表示，非常想要離開目前的工作崗位，但因為害怕失去醫療保險而被迫留下。
這項聯合民調在去年10月底至12月底之前進行，統計結果發現，透過雇主取得醫療保險的勞工當中，約有24%出現想離職卻捨不得或害怕失去醫保而繼續留下的「工作鎖定」(job lock)現象，與2021年統計相比增加大約8%。
調查顯示，受訪美國人當中約49%表示有能力負擔醫療保險費用，比例創下五年來新低。
由於醫保因素而受困於工作崗位，某些族群感受特別深刻，例如背負醫療債務的民眾、因為醫療費用而承受財務壓力的民眾、慢性病患者、女性勞工。
蓋洛普民調資深研究顧問麥斯(Ellyn Maese)在報告中說，這些調查發現凸顯了決策者面臨的廣泛挑戰，當民眾能負擔得起的醫保與就業綁定時，勞工就可能被迫留在已不適合個人或職業生涯需求的工作崗位上，影響遠遠超過工作士氣的層面，還可能降低勞動市場效率、向上流動率以及生活品質。
截至2025年3月為止，65歲以下美國民眾當中，約60%擁有雇主提供的醫療保險。這種類型的醫保通常雇主支付大部分保費，美國勞工在2025年裡平均為個人保險支付1440元保費，四口之家的自付保費則約6850元。
雅虎財經新聞(Yahoo Finance)分析，就在這項聯合民調進行前後，由於疫情期間擴大抵稅優惠措施結束，俗稱「歐記健保」(ObamaCare)的「可負擔健保法」(Affordable Care Act)市場平台保險費用因此變貴，美國勞工為此感到特別害怕，緊緊抓住透過雇主取得的醫保計畫。
調查發現，透過雇主取得醫療保險的勞工中，約有24%表示很想離開現職，卻因擔心失去醫保而選擇留下，形成所謂的工作鎖定現象。 結果顯示，工作鎖定比例比2021年增加約8%。同時，認為自己有能力負擔醫保費用的美國人降到約49%，創下5年來新低。 受影響較深的包括背負醫療債務者、因醫療費用承受財務壓力者、慢性病患者與女性勞工。報告認為，這會降低勞動市場效率與生活品質。
精華 FAQ
調查發現，透過雇主取得醫療保險的勞工中，約有24%表示很想離開現職，卻因擔心失去醫保而選擇留下，形成所謂的工作鎖定現象。
結果顯示，工作鎖定比例比2021年增加約8%。同時，認為自己有能力負擔醫保費用的美國人降到約49%，創下5年來新低。
受影響較深的包括背負醫療債務者、因醫療費用承受財務壓力者、慢性病患者與女性勞工。報告認為，這會降低勞動市場效率與生活品質。
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