眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

紐約州民主黨眾議員莫雷爾。 (路透資料照)

AI摘要 文章摘要整理： 眾院通過限制議員股票交易法案，卻因排除總統及附帶選民身分識別條款引發爭議，後續能否在參院過關仍不明朗。

眾院 22日批准一項法案，禁止國會議員購買個股，推進一項兩黨議員長期支持卻遲遲未能通過的道德改革提案。

美聯社報導，在議員們準備返鄉備戰期中選舉之際，眾院以232票對198票的投票結果通過此案，部分民主黨 人倒戈支持共和黨 。

共和議員希望藉此在這項已成為選民不信任象徵的議題上，展現實際作為。

然而，這項突破性法案中的共和黨條款排除適用總統，且附帶一項與股票交易無關的選民身分識別要求，不僅引發爭議也招致民主黨議員反對。

如今，法案能否在參院過關，仍是未知數。

紐約州民主黨眾議員莫雷爾(Joe Morelle)投票前表示，這項法案根本是個「騙局」，並將選民身分識別條款比作「毒藥」。

法案支持者則表示，這項「禁止內線交易法案」(Stop Insider Trading Act)是迄今國會為限制議員股票交易所採取的最重要行動。