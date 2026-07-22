我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台玻夫人爆王菲找巫師作法張柏芝 邱瓈寬氣炸：太欠揍要告

眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

眾院通過限制議員投資個股 一附帶條款挨批是騙局

編譯陳韻涵／即時報導
紐約州民主黨眾議員莫雷爾。 (路透資料照)
紐約州民主黨眾議員莫雷爾。 (路透資料照)

AI摘要

文章摘要整理：

眾院通過限制議員股票交易法案，卻因排除總統及附帶選民身分識別條款引發爭議，後續能否在參院過關仍不明朗。

眾院22日批准一項法案，禁止國會議員購買個股，推進一項兩黨議員長期支持卻遲遲未能通過的道德改革提案。

美聯社報導，在議員們準備返鄉備戰期中選舉之際，眾院以232票對198票的投票結果通過此案，部分民主黨人倒戈支持共和黨

共和議員希望藉此在這項已成為選民不信任象徵的議題上，展現實際作為。

然而，這項突破性法案中的共和黨條款排除適用總統，且附帶一項與股票交易無關的選民身分識別要求，不僅引發爭議也招致民主黨議員反對。

如今，法案能否在參院過關，仍是未知數。

紐約州民主黨眾議員莫雷爾(Joe Morelle)投票前表示，這項法案根本是個「騙局」，並將選民身分識別條款比作「毒藥」。

法案支持者則表示，這項「禁止內線交易法案」(Stop Insider Trading Act)是迄今國會為限制議員股票交易所採取的最重要行動。

眾院 共和黨 民主黨

上一則

眾院通過國防部改戰爭部

延伸閱讀

眾院通過國防部改戰爭部

眾院通過國防部改戰爭部

葛理漢生前力推制裁俄羅斯法案 美參議員盼加速推動

葛理漢生前力推制裁俄羅斯法案 美參議員盼加速推動
民主黨再一人惹腥 女議員籲：禁止議員與幕僚上床

民主黨再一人惹腥 女議員籲：禁止議員與幕僚上床
法國通過協助死亡法案 為患者設下嚴格條件

法國通過協助死亡法案 為患者設下嚴格條件

熱門新聞

外國旅客來美，有時會面臨CBP官員額外審查。（路透檔案照）

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

2026-07-22 12:12
指尖陀螺曾風行全球。（美聯社）

看到同學玩指尖陀螺發現商機 12歲男童3D列印賣玩具創業

2026-07-16 14:03
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

2026-07-21 13:03
佛州一處退休社區鳥瞰圖。（美聯社）

28歲女子繼承入住父親退休社區 HOA興訟…155住戶遭殃

2026-07-20 14:06
到中國讀書的美國學生，已從2019年的約1.1萬人暴降到2026年不到2000人。圖為參與中國研究計畫的美國賓州學生，搭船遊鴨綠江拍攝中朝友誼橋。(美聯社)

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

2026-07-22 02:10
中國人權律師吳紹平15日在賓州坎伯蘭郡蒙特霍利斯普林斯鎮為亞馬遜(Amazon)遞送包裹時遇到例行交通攔檢，隨後遭到ICE拘留。圖為ICE特工在執法圖，非文中事件。(美聯社)

向美申請政治庇護仍待批准 中國人權律師吳紹平遭ICE拘留恐遣返

2026-07-17 08:27

超人氣

更多 >
屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺

屬豬好日子慢慢回來 4生肖下半年收入穩增、家運跟著旺
雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境

雙重國籍惹禍？加拿大公民來美旅遊 遭拘留後拒絕入境
從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？

從1.1萬跌至不到2千人 美國學生為什麼不敢去中國留學了？
謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相

謝賢遭傳爆零片酬拍「少林足球」 三師兄田啟文還原25年前真相
鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚

鄰居樹枝越過圍籬長到我家可修剪嗎？一篇講清楚