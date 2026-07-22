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18歲亞裔黑人離奇身亡 牽動種族神經 驗屍報告今出爐

世界新聞網王若馨／即時報導
18歲的亞裔黑人學生威爾斯(左)與其母合影。(美聯社)
18歲的亞裔黑人學生威爾斯(左)與其母合影。(美聯社)

密西西比州18歲大學美式足球員威爾斯(Nolan Wells)，國慶日與友人搭船前往角島(Horn Island)遊玩，朋友的船隻在傍晚離開小島，他未同行；兩天後，他的遺體在附近水域被尋獲。

種族身分引發社會關注

這起事件由於威爾斯的種族背景，挑起美國社會敏感神經。威爾斯具有亞裔黑人混血身分，他的母親翁斯利(Christine Wonsley)具有菲律賓血統，菲律賓裔美國人協會全國聯合會也發文表達慰問。

威爾斯家懷疑死因不單純，聘請知名黑人民權律師克朗普(Ben Crump)展開獨立調查，克朗普曾代理佛洛伊德(George Floyd)、馬丁(Trayvon Martin)等多起備受矚目的黑人死亡案件。

家屬也委託獨立驗屍團隊，並要求將驗屍移至華府進行，理由是擔心密州當局在處理涉及種族的調查上可能有失公正。

獨立驗屍結果出爐

22日公布的獨立解剖報告結論為：死因及死亡方式都「無法確定」，連確切死亡時間也無法判定。官方於7月7日進行的解剖報告仍在等待毒物檢測結果，至今尚未公開。

負責獨立驗屍的法醫米契爾(Roger Mitchell)列出七項未解疑問，包括威爾斯如何落水、遺體尋獲時的姿勢、呼吸道是否積水以判斷是否溺斃等。他指出，威爾斯後腦勺有一塊約12乘以8吋大小的紅色變色區域，頭部可能曾受創，但因遺體腐敗、找不到相應外傷，無法做出明確判斷。

米契爾也表示，由於官方驗屍時已取走喉部組織與胃部等器官，他無法排除喉部外傷可能性，也無法檢驗胃內容物與毒物數據。

儘管許多疑點未解，全國有色人種協進會主席強森(Derrick Johnson)在記者會上表示，仍不能排除這是一場意外。警方目前也表示沒有他殺跡象，初步研判威爾斯可能在朋友離開後溺水身亡。

當天與威爾斯出遊的友人說，他們的船發生機械故障，必須提前返回，但威爾斯當時與一個在島上認識的女孩聊天，所以決定留下，打算之後搭乘其他朋友的船返回。然而威爾斯家屬質疑，表示這不是他的個性，家人從小就教導他「跟團體出去就要一起行動」。

CNN：種族的投射測驗

有線電視新聞網(CNN)報導指出，威爾斯母親公開的出遊照片中，其他成員皆為白人，使這張照片儼然成為2026年美國種族關係的「墨漬投射測驗」：不同立場的人會聯想到截然不同的解讀，其中許多人一看到照片就聯想到種族因素。

角島海域水流湍急，當地過去也發生過多起溺水事故。

密西西比州曾是美國種族歷史最沉重的傷痕之一，1955年14歲黑人少年提爾(Emmett Till)在該州遭私刑殺害，成為美國民權運動的轉捩點，這段歷史陰影也讓此案蒙上更多聯想。

威爾斯的葬禮於20日在密州一座教堂舉行，黑人導演史派克李(Spike Lee)、前NFL球星歐文斯(Terrell Owens)等人皆到場致意。民權運動人士、浸信會牧師夏普頓(Al Sharpton)在悼詞中宣布懸賞10萬美元，徵求有助釐清真相的新線索。

精華 FAQ

  • 他在國慶日與友人搭船到角島遊玩，友人傍晚先離開後他未同行，2天後遺體在附近水域被尋獲，過程至今仍有多處疑點。

  • 報告認定死因與死亡方式都無法確定，連死亡時間也難判斷；法醫並提出7項未解疑問，包括是否落水、是否溺斃、頭部是否受創等。

  • 因威爾斯具有亞裔與黑人混血身分，加上密西西比州曾有提爾案等沉重種族歷史，使外界對調查公正性與事件真相格外敏感。

密西西比州 亞裔 佛洛伊德

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