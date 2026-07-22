范斯曾想給兒子取名「唐納德」？妻子1句話讓他打消念頭

美國總統川普（右一）和范斯夫婦。（路透）

據雅虎新聞報導，美國副總統范斯 （JD Vance）與妻子烏莎（Usha）近日迎來第四個孩子，一名男嬰，並為他取名為亞力克．尼爾．范斯（Alec Neel Vance）。

就在外界盛傳范斯仍積極爭取川普 總統（Donald Trump）的支持，為未來可能參與總統競選鋪路之際，最新報導指出，這名新生兒的名字原本差點完全不同。

據好萊塢 圈內人士羅伯．舒特（Rob Shuter）爆料，亞力克．尼爾．范斯並非一開始就確定的名字，范斯曾考慮過另一個更具政治象徵意味的選擇。

一名華盛頓內部人士向八卦專欄Naughty But Nice透露，「JD曾提出想把孩子命名為唐納德（Donald）。」

消息人士稱，范斯認為這將是對川普總統最崇高的致敬方式。「范斯知道總統非常重視忠誠，而他相信這個名字會成為一個具有深刻意義的象徵。」

不過，這項提議並未獲得烏莎的認同。

另一名消息人士表示，「她拒絕了這個想法，態度很禮貌，但立場非常堅定。烏莎希望孩子的名字能代表他們自己的家庭，而不是成為政治訊號。她不希望自己的新生兒在還沒學會走路之前，就被捲入媒體焦點。」

亞力克．尼爾．范斯也成為超過150年來，第一位出生於任職中的美國副總統家庭的孩子。

一名共和黨內部人士表示，「范斯知道什麼時候應該讓步。他或許是美國副總統，但回到家裡，他很清楚誰才擁有最後決定權。」

這篇報導也延續了舒特去年提出的說法。當時他曾表示，川普認為自己會被邀請擔任這名嬰兒的教父。

根據消息人士說法，「川普完全認定自己會成為教父。在他的想法裡，這似乎是理所當然的事。但事實上，沒有人正式邀請他擔任這個角色。」

舒特當時指出，這件事甚至從未被正式提出。

「這不是一個爭議點，而更像是一種預期。」他表示，「這很符合川普的風格，他認為親近關係往往代表著某種特殊地位。」

亞力克誕生之前，范斯與烏莎育有三名年長子女，分別是9歲、6歲及4歲。

目前外界尚未得知他們是否已經選定孩子的教父母。舒特曾補充表示，「他們現在關注的是孩子，而不是政治。他們還沒有選擇教父母，也非常清楚外界會如何解讀這個決定。他們生活中的每一個細節都受到檢視，甚至連教父這樣的角色，也可能成為新聞焦點。」

去年，烏莎與范斯也曾面臨婚姻出現問題的傳聞。起因是烏莎在與第一夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）一同出席官方活動時，被發現沒有戴婚戒。

對此，烏莎的發言人向眾生相雜誌表示，烏莎是「三名年幼孩子的母親」，平時經常忙於家務，「洗很多碗、幫孩子洗很多澡，有時候會忘記戴戒指」。

范斯於2025年12月5日接受NBC新聞訪問時，也親自回應相關傳聞。

他表示，「我覺得我們其實覺得這件事有點好笑。人生中的任何事情都有好的一面和壞的一面。你接受其中的一些犧牲，也接受隨之而來的一些非常美好的事情。但我們的婚姻比以往任何時候都更加穩固。」他進一步說，「我認為烏莎真的已經適應了這個角色。看到她在這個新身分中成長與改變，是一件非常酷的事。」