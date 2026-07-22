美汽車業加速汰換中國聯網硬體 小工廠找到大商機

Eagle Wireless廠房內正在檢驗、放置無線模組。（路透）

路透21日報導，聯邦政策推動之下，美國汽車產業現正加快腳步清除中國聯網車輛硬體設備。

位於克利夫蘭南部索倫(Solon)一座不起眼的工廠，如今成為汽車產業下一波供應鏈 轉型的前哨站，負責更換來自中國的汽車硬體。這座工廠隸屬於2025年底成立的電子產品製造商Eagle Wireless，成立宗旨主要是配合禁止美國車輛使用來自中國的聯網汽車軟硬體設施的聯邦法規。

Eagle Wireless總裁德姆賓斯基(TJ Dembinski)說：「對我們來說，這是龐大的商機。」公司創立之初有140名員工，未來三年計畫擴充到1000人，今年估計營收將有100%成長，達到接近1億。

禁止中國聯網汽車軟硬體的聯邦法規是在2025年1月拜登政府任內通過，川普總統二度執政之後繼續實施。根據規定，2027年款車型開始將禁止使用中國聯網軟體，2030年款車型開始禁用中國聯網硬體。

報導指出，雖然期限看起來仍頗為遙遠，但汽車製造商通常提早數年規畫車型，因此現在就必須找好符合規定的供應商。

資安公司Finite State執行長兼Eagle Wireless顧問威克豪斯(Matt Wyckhouse)說，硬體法規影響最大的有衛星通訊系統、外置天線以及其他能讓車輛對外通訊的微控制器。

如果將零件供應從中國移出，通常意味著成本大幅提高。

一名底特律前汽車產業高層說，比較非中國製的自動駕駛系統與使用中國技術的成本差別時，包括光學雷達(LiDAR)在內，價格增加令人訝異。

擺脫中國供應商的轉變，讓物流、供應鏈管理面臨挑戰。

零件供應商主管說，汽車公司要求供應鏈要保持更多透明度，以確保沒有使用任何違反美國法規的中國零組件。

里維安(Rivian)等電動車新創公司表示，相較於傳統的汽車製造商，新成立的汽車公司能更靈活更換供應商或自行採購零組件。

里維安軟體長班塞德(Wassym Bensaid)受訪時說，選擇合作供應商時非常謹慎，經常備妥備用方案，以免受到地緣政治干擾。