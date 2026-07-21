青少年二手店挖寶 3元撿到NBA傳奇張伯倫外套賣近9萬

在波特蘭市二手商店發現一件印有張伯倫（Wilt Chamberlain）名字的洛杉磯湖人隊外套。(美聯社)

美國一名青少年在二手商店僅以3.07美元買下NBA 名人堂球員張伯倫1972年NBA總冠軍賽穿過的熱身外套。蘇富比20日以8萬9600美元價格拍出。

美聯社報導，平時會線上轉賣二手衣的青少年布朗（Quinn Brown），今年1月在波特蘭市郊的Goodwill二手商店物色一大箱衣物時，看見有人把一件印有張伯倫（Wilt Chamberlain）名字的洛杉磯湖人 隊外套丟回衣物堆裡，他迅速撿起。

布朗今年1月買下外套後，在Google上找到一張張伯倫穿著同款外套的照片，比對後，發現外套正面的湖人隊徽縫線細節與照片相符。

隨後他在社群媒體貼出照片，國際拍賣公司蘇富比（Sotheby's）因此主動聯繫並洽談委託拍賣；在他同意後，外套便由武裝保全車取走。

蘇富比隨後自行比對照片，確認這件外套確實是張伯倫1972年總冠軍賽期間所穿，當年他榮膺總冠軍賽最有價值球員（FMVP）。蘇富比官網稱，這件外套堪稱運動史文物。

這件外套後來透過蘇富比拍賣，最後以8萬9600美元拍出。20日截止競標前，這件外套估價15萬至25萬美元。蘇富比表示，共收到48次出價。

張伯倫是NBA名人堂球員，被視為史上最偉大的球星之一。在1959至1973年NBA生涯期間，他共贏得兩次總冠軍，一次是1967年隨費城76人隊拿下，另一次則是1972年為湖人效力時。他同時是NBA單場得分紀錄保持人，1962年一場比賽中單場獨得100分。

這並非張伯倫1972年總冠軍賽相關物品首次在拍賣會上賣出高價。他在該系列賽穿過的一件球衣，2023年在蘇富比以490萬美元拍出，是該拍賣行史上售價第4高的NBA球衣。

在波特蘭市二手商店發現一件印有張伯倫（Wilt Chamberlain）名字的洛杉磯湖人隊外套，正面是湖人隊徽。(美聯社)