川普收到「最特別生日禮」孫女1場高爾夫球賽打動爺爺

川普總統和孫女凱伊。（美聯社）

據雅虎新聞報導，川普 總統（Donald Trump）於6月14日迎來80歲生日。雖然他在白宮 草坪舉辦了生日慶祝活動，並在「UFC Freedom 250」格鬥之夜中熱鬧慶祝這個特別日子，但他的孫女凱伊（Kai Trump）準備了一份無法在當天親手送出的生日禮物。

這位19歲的女孩接受紐約郵報（New York Post）訪問時透露，「老實說，我們會一起去打高爾夫球。那就是我的禮物。」

高爾夫球一直是川普與孫女之間共同的興趣。雖然川普本人並未參加職業高爾夫賽事，但他在全球擁有16座高爾夫球場；而凱伊則正努力發展自己的高爾夫生涯。這位即將升讀大一的年輕選手，預計將於2026至2027學年度加入邁阿密大學女子高爾夫球隊。

作為一名表現亮眼的年輕運動員，凱伊曾在川普國際棕櫚灘高爾夫俱樂部（Trump International Palm Beach Golf Club）奪得2022年女子俱樂部錦標賽冠軍，並於2024年再次贏得該賽事冠軍。

今年1月，她因手腕肌腱受傷，一度面臨暫停高爾夫生涯的可能。凱伊當時在Instagram上分享手術消息，「今天，我接受了左手腕手術，以修復尺側腕伸肌（ECU tendon）穩定組織受傷，以及三角纖維軟骨複合體（TFCC）的損傷。」

她隨後表示，「我期待接下來幾個月的復健，也期待能再次無痛地打高爾夫球。」

凱伊認為，祖父不僅培養了她的競爭精神，也讓她更加熱愛這項運動。她在接受Fox & Friends訪問時表示，「我媽媽也非常有競爭心，但毫無疑問，爺爺真的非常具有競爭精神。」

凱伊也曾在演講中分享她與祖父一起打高爾夫的經歷。她說，「當我們一起打高爾夫時，如果我沒有和他同隊，他就會試著影響我的心理狀態。他總是很驚訝，因為我不會受到他的影響。但我也必須提醒他，我也是川普家族的一員。」

去年10月，凱伊在她人氣頗高的YouTube頻道上發布影片，標題為「與川普總統（我的爺爺）一起打高爾夫」（Playing Golf with President Trump My Grandpa）。

影片開頭，她說，「大多數人認識他，是因為他是美國第45任和第47任總統；也有人認識他是一名商人或政治人物。但對我而言，他只是我的爺爺。我們一起打高爾夫已經很多年了。這一直是他熱愛的運動，也成為我們共度時光的重要方式。」

凱伊也談到自己與這位總統、同時也是祖父的特殊關係，「多年來，透過和他一起在球場上的時光，我學到了很多。不只是關於高爾夫，也關於人生。」