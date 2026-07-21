感情詐騙、身分竊盜…減輕受害者稅負 提案送眾院委員會
詐騙受害者如果未滿59歲半就從退休帳戶提款，除了財務損失之外還要面臨稅務打擊。名稱為「詐騙受害者稅務減免法案」(Tax Relief for Fraud Victims Act)的提案已經送入眾議院歲入委員會(House Ways and Means Committee)，內容允許遭到詐欺或詐騙的受害者報稅時抵扣損失，同時豁免國稅局(IRS)對於提早領取退休帳戶資金的高達10%罰款。
根據統計，2025年詐騙導致財務損失高達160億。詐騙受害者的財務損失不能在報稅時抵扣，根據現行法律，只有聯邦宣布天災或投資詐騙案件時，才能在報稅時有機會抵扣損失。
感情詐騙、身分竊盜等詐騙的金錢損失，報稅時都不能抵扣。受害者遭到感情詐騙而把401(k)退休存款提領一空，全部轉給網路犯罪分子，受害者不但要提領金額繳交所得稅，花時間再度為退休帳戶重新存錢，還要承擔國稅局的提前提領罰款(early withdrawal penalty)。
根據「詐騙受害者稅務減免法案」條文，詐騙受害者將能扣除超過調整後總收入(adjusted gross income)10%的某些損失，適用範圍不再僅限於投資詐騙而已。
美國中老年人協會(AARP)政府事務財務安全主任弗林特-巴爾(Clark Flynt-Barr)對CNBC新聞頻道表示，提案當中的扣除額為詐騙受害者帶來紓困，能夠減輕受騙衍生的稅務負擔。
法案條款給予受害者彈性處理空間，可以在受到損失或發現損失的年份申報抵扣。
受害者從發現受騙當天算起的一年之內，可以提出修改稅表(amended tax returns)。詐騙受害者提前提領退休帳戶資金所須繳交的10%罰款將獲豁免。
法案要讓遭詐欺或詐騙的受害者，在報稅時可扣除部分損失，並免除因提前提領退休帳戶而產生的10%罰款，減輕雙重財務打擊。 感情詐騙、身分竊盜等造成金錢損失的人都可能受惠，不再只限於投資詐騙受害者，範圍比現行規定更廣。 條文允許受害者在損失發生或發現的年度申報抵扣，且可在發現受騙後1年內提出修改稅表，增加補救空間。
精華 FAQ
法案要讓遭詐欺或詐騙的受害者，在報稅時可扣除部分損失，並免除因提前提領退休帳戶而產生的10%罰款，減輕雙重財務打擊。
感情詐騙、身分竊盜等造成金錢損失的人都可能受惠，不再只限於投資詐騙受害者，範圍比現行規定更廣。
條文允許受害者在損失發生或發現的年度申報抵扣，且可在發現受騙後1年內提出修改稅表，增加補救空間。
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