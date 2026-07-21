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19年前申請入籍填假名 田州男遭取消公民身分…自我遣返

記者顏伶如／即時報導
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)
新移民在入籍儀式手執美國國旗。(美聯社)

根據法院紀錄，田納西東區聯邦區域法院法官麥克唐納(Travis R. McDonough)17日撤銷田州男子米利科維奇(Sead Miljkovic)的美國公民身分，被告2007年4月17日拿到的入籍證書(naturalization certificate)作廢。法院裁定指出，米利科維奇在歸化入籍過程中提供虛假陳述，缺乏入籍美國必須具備的良好品德。

法官下令，米利科維奇永久禁止主張任何美國公民權益。

辯護律師霍斯(Bryan Hoss)表示，六個月前與檢方達成協議，米利科維奇同意「自我遣返」(Self-deportation)返回克羅埃西亞以節省聯邦資源，交換條件是可以參加女兒的婚禮，家人獲得保護。

米利科維奇遭控在1994年至1995年的波士尼亞戰爭期間對普通百姓施以酷刑，酷刑指控後來獲得聯邦陪審團宣判無罪，他對於護照詐欺罪名則坦承犯罪。2025年11月，他被判處8個月居家監禁、5年緩刑、繳交4000元罰款。

波士尼亞1992年3月宣布脫離南斯拉夫而引發內戰，米利科維奇家加入西波士尼亞自治區軍隊。戰爭結束後，他兩度企圖前往美國但未成功。第三次設法到美國時，他在申請文件中把姓氏寫為杜基奇(Dukic)，填寫假的出生日期，結果順利入境。

米利科維奇以杜基奇的名字在田州東嶺(East Ridge)生活20年。

在量刑聽證會上，米利科維奇透過翻譯說，為了拯救家人生命而用詐欺手段取得美國護照，沒想到下場是家庭分散。

根據司法部調查，米利科維奇隱瞞真實身分，1996年入境美國。

聯邦檢察官表示，米利科維奇使用虛假身分留在美國住在東嶺，先以杜基奇之名拿到綠卡，2007年歸化入籍成為美國公民。

不過，當他成為美國公民時，其實是遭控對平民犯下戰爭罪而被波士尼亞發布緝捕令的罪犯。

司法部指出，波士尼亞法院2007年1月23日發布逮捕令，國際刑警組織(INTERPOL)隨後發出紅色通報，指控米利科維奇1994年6月18日在波士尼亞戰爭期間服役於西波士尼亞自治區安全部隊時，用木棒毆打12名平民並將關押在沒有光線也沒水的停屍間長達五天。

精華 FAQ

  • 法院認定他在歸化入籍過程中提供虛假陳述，且以假名、假出生日期取得身分，因而不符合入籍所要求的良好品德標準。

  • 辯護律師表示，雙方同意讓他自我遣返返回克羅埃西亞，以節省聯邦資源；交換條件是他可參加女兒婚禮，家人也會獲得保護。

  • 司法部指控他先以杜基奇之名拿到綠卡，2007年再歸化入籍，但當時波士尼亞已對他發出逮捕令，並有國際刑警紅色通報。

美國公民 遣返

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